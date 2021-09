ഗോപിനാഥും സിപിഎമ്മിൽ ചേരുകയാണോ?; ‘ആട്ടെ, ഇനി എല്ലാം കാത്തിരുന്നു കാണാം...’

പാലക്കാട്∙പാർട്ടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തരായ കേഡർമാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ പുതിയ കെപിസിസി നേതൃത്വം ഒരുക്കം തുടങ്ങിയതേയുളളൂവെങ്കിലും, നാലു പതിറ്റാണ്ട് മു‍ൻപുതന്നെ കേഡർസംവിധാനത്തിലൂടെ കേ‍ാൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ കേ‍ാട്ടയായി പാർട്ടിയുടെ ഒരു മണ്ഡലത്തെ മാറ്റിയ നേതാവാണ് എ.വി. ഗേ‍ാപിനാഥ്. വലിയ ഉലച്ചിലുകളില്ലാതെ ഇപ്പേ‍ാഴും ആ സംവിധാനം തുടരുന്നതിനാൽ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പാകുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളെ എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടും പെരിങ്ങോട്ടുകുറുശിയെന്ന കേ‍ാൺഗ്രസ് കേ‍ാട്ടയിലേക്ക് ഇത്തവണയും അവർക്കു കടന്നുകയറാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ രഹസ്യവും ഗേ‍ാപിനാഥിന്റെ കേഡർ രീതിയാണെന്നു മറ്റു പാർട്ടിക്കാരും പറയും.

അതുകെ‍ാണ്ടുതന്നെ, കേ‍ാൺ‌ഗ്രസിൽനിന്നു രാജിവച്ചപ്പേ‍ാഴും മണ്ഡലത്തിനകത്തും പുറത്തും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രവർത്തകരുണ്ടായി. എല്ലാ കക്ഷികളുമായി ചങ്ങാത്തമുണ്ട്, എന്നാൽ ഭരണത്തിൽ കേ‍ാൺഗ്രസ് മാത്രം എന്നതാണു നിലപാട്. അതാണു പാർട്ടിയിൽ എ.വി.ഗേ‍ാപിനാഥിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയതും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ തേ‍ാൽവിയുടെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചതുൾപ്പെടെ പലപ്പേ‍ാഴും അങ്ങേയറ്റത്തെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുക. പാർട്ടി നടപടികളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.



പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുമായി മുന്നേ‍ാട്ട്



കോൺഗ്രസിൽനിന്നു രാജിപ്രഖ്യാപിച്ച വേദിയിൽ, വേണ്ടിവന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചെരിപ്പും നക്കുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ കടുത്ത അമർഷവും അതൃപ്തിയും ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കു കൃത്യമായ കാരണവും കാര്യവും നിര‍ത്താനുണ്ട് ഗേ‍ാപിനാഥിന്. തന്റെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വവുമായി, രാജിയാകാതെ, പ്രഖ്യാപിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേ‍ാട്ടു പേ‍ാവുകയാണു മുൻ പാലക്കാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റും കെപിസിസി നിർവാഹക സമിതി അംഗവും മുൻ ആലത്തൂർ എംഎൽഎയും കൂടിയായ എ.വി.



എ.വി. ഗോപിനാഥ്.

കേ‍ാൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്നുള്ള രാജിക്കത്ത് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സാങ്കേതികമായി ഇപ്പോഴും കേ‍ാൺഗ്രസിലാണെങ്കിലും താനിപ്പേ‍ാൾ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാർട്ടിയേ‍ാടു തനിക്കുളള വൈകാരിക ബന്ധം രാജിപ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷവും എവി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജിവച്ചെങ്കിലും കേ‍ാൺഗ്രസ് തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ്. മനസ്സിൽ ഉറച്ചുപേ‍ായ കേ‍ാൺഗ്രസിനെ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കിവിടാൻ കുറച്ചു സമയമെടുക്കും. സംഘടന ശക്തമാക്കുക മാത്രമാണ് തന്റെ പ്രതികരണത്തിന്റെയും രാജിയുടെയും ലക്ഷ്യം. ദിവസങ്ങളായുള്ള ആലേ‍ാചനയ്ക്കെ‍ാടുവിൽ വലിയ മാനസിക സംഘർഷത്തിനിടയിലാണു രാജി തീരുമാനിച്ചത്. താൻ സംഘടനയുടെ മുന്നേ‍ാട്ടുളള പുരേ‍ാഗതിക്കു തടസമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിരുന്നു അത്.



‘പഞ്ചായത്ത് ഭരണം അഞ്ചുവർഷം തികയ്ക്കും’

പുതിയ ഡിസിസി നേതൃത്വത്തെയും കെപിസിസിയെയും അംഗീകരിക്കുന്നു–അവർക്ക് ആവുംവിധം സഹായവും ശക്തിയും നൽകുമെന്നും ആവർത്തിക്കുന്നു. നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി.അനിൽകുമാർ രാജിവച്ച് സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇനിയെങ്ങേ‍ാട്ട് എന്ന ചേ‍ാദ്യത്തിന് ‘കാത്തിരുന്നു കാണാം’ എന്നാണ് എവിയുടെ പ്രതികരണം. എന്തുവന്നാലും പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറുശിയിൽ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നേ‍ാട്ടുപേ‍ാകും. 43 വർഷമായി തുടരുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണം അഞ്ചുവർഷം പൂർത്തിയാക്കും. കാരണം, അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് തങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനാകില്ല.

എ.വി. ഗോപിനാഥ്.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളും ഗേ‍ാപിയേട്ടന്റെ ഏതു തീരുമാനത്തിനും പിന്തുണ നൽകി പിന്നാലെയുണ്ട്. എന്നാൽ, അവരാരും പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ചിട്ടില്ല. അതെ‍ാക്കെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമെന്നാണ് ഗേ‍ാപിനാഥിന്റെ നിലപാട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ നടന്നുകെ‍ാണ്ടിരിക്കേ‍ ഗ്രൂപ്പ് വീതംവയ്പിനെതിരെ ജില്ലാ–സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നതേ‍ാടെയാണു അദ്ദഹം വീണ്ടും സംസ്ഥാനരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടം നേടിയത്.



നേതൃത്വത്തെ കുടുക്കിനിർത്താൻ ആ സമയത്തു അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. നിർണായക സമയത്തെ വിമതശബ്ദം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആശങ്കയും അസ്വസ്ഥതയും ആശയക്കുഴപ്പവും കുറച്ചല്ലായിരുന്നു. ജില്ലയിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പേ‍ാഴും പേരെടുത്തു വിളിക്കാൻ മാത്രം അടുപ്പമുളള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഏപ്പേ‍ാൾ വിളിച്ചാലും കൂടെയിറങ്ങാൻ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ഇക്കാര്യം നേതൃത്വവും തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കും. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേ‍ാട്ടകെ‍ാത്തളമായി അറിയപ്പെടുന്ന ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു നിയമസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേ‍ാൺഗ്രസ് എംഎൽഎയാണ് എവി. അതിനുമുൻപും ശേഷവും ആലത്തൂർ യുഡിഎഫ് നേടിയിട്ടില്ല. നിരവധി സംഘടനകളുടെ നേതാവായി ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തും കഴിവു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ആലത്തൂർ എം.പി. രമ്യ ഹരിദാസ്, എം.വി. ഗോപിനാഥ്, കെ. സുധാകരൻ.

ആരേ‍ാപണങ്ങൾ, മറുപടികൾ



മേൽപ്പറ‍ഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെ‍ാക്കെയാകാം, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, തുടങ്ങി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കെ‍ാപ്പം എ.കെ.ആന്റണിയെ പേ‍ാലുളള ദേശീയ നേതാക്കളും തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തു ഗേ‍ാപിനാഥിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ.സുധാകരനും രാത്രിക്കുരാത്രി പെരുങ്ങേ‍ാട്ടുകുറുശിയിലെ കോൺഗ്രസ്കേ‍ാട്ടയുടെ കാവൽക്കാരനെ നേരിട്ടുകണ്ട് ചില ധാരണകളിലെത്തി മടങ്ങി. സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എ.വി. നീങ്ങുന്നതെന്ന് പാർട്ടിയിൽ എതിർപക്ഷത്തുളളവർ ആരേ‍ാപിച്ചെങ്കിലും തനിക്കു സ്ഥാനമാനങ്ങളെ‍ാന്നും വേണ്ടെന്നും, പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ മനംനെ‍ാന്താണ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും ഗ്രൂപ്പുരാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംഘടനയ്ക്കു നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.



എ.വി. ഗോപിനാഥ്.

എ.വി. നടത്തുന്നത് വിലപേശലും സമ്മർദ്ദതന്ത്രവുമെന്ന ആരേ‍ാപണങ്ങളും പാർട്ടിക്കുളളിൽ നേരത്തേയുണ്ട്. കേ‍ാൺഗ്രസിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി പാർട്ടി വിടാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കമെന്നും പ്രചരണമുണ്ടായി. അരനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ തന്റെ കേ‍ാൺഗ്രസ് ജീവിതം കമ്പേ‍ാടുകമ്പ് മറിച്ചുപറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെല്ലാം എ.വി. മറുപടി നൽകിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുസമയത്തും രാജിക്കുശേഷവും സിപിഎം, ബിജെപി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ഗേ‍ാപിനാഥുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിത്വം അടക്കമുളള വാഗ്ദാനവും ഉണ്ടായി.



ആദ്യവെടി പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറിശിയിൽ നിന്ന്

മുൻമന്ത്രിയും സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗവുമായ എ.കെ.ബാലനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിപിഎം പ്രവേശനത്തിനുളള വഴിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു.. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാത്തതിനാൽ, താൻ പറഞ്ഞതുപേ‍ാലെ യുഡിഎഫ് വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് വിശദീകരിച്ച് വീണ്ടും എ.വി. രംഗത്തെത്തിയത് അവസാനിച്ചത് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമായുള്ള കെ‍ാമ്പുകേ‍ാർക്കലിലായിരുന്നു. ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയ്ക്കു ശേഷമാണു രാജിയുൾപ്പെടെ ഒടുവിലത്തെ നീക്കങ്ങൾ.

ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനം ഉണ്ടാക്കിയ കേ‍ാൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യവെടി പാലക്കാടു പെ‍ാട്ടുമെന്ന എ.കെ.ബാലന്റെ പ്രസ്താവനയും പിന്നാലെയുണ്ടായ രാജി പ്രഖ്യാപനവും കൂട്ടിവായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇപ്പേ‍ാഴും പാർട്ടിയിലെ ഉൾപ്പെടെ പലരും. ഗേ‍ാപിനാഥ് വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നു പ്രസ്താവനയിറക്കാനും സിപിഎം തയാറായി. സിപിഎമ്മിലേതു പേ‍ാലെ ജനപ്രതിനിധികളും സഹകരണ സ്ഥാപനപ്രതിനിധികളും പാർട്ടിപ്രവർത്തനത്തിന് ലെവി നൽകുന്ന കേ‍ാൺഗ്രസിന്റെ ഏകപഞ്ചായത്തും പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറുശി മാത്രമായിരിക്കും. കേ‍ാൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അനിൽ കുമാറും രതികുമാറും സിപിഎമ്മിലേക്കു പേ‍ായെങ്കിലും കേ‍ാൺഗ്രസിൽ രാജിവച്ചു മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടു ജനങ്ങളേ‍ാടു പറയാൻ ഒരാഴ്ചയായി വാർഡുകളിലെത്തുന്ന ഗേ‍ാപിനാഥ് ‘മനേ‍ാരമ ഒ‍ാൺലൈനു’മായി ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നു.



പാർട്ടി പുനഃസംഘടന ആരംഭിച്ച സമയത്തുതന്നെ രാജിവച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം?



രാജിയും പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നു ആദ്യം അഭ്യർഥിക്കട്ടെ. സംഘടന ശക്തമാക്കാനുളള ദേശീയ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഏതു തീരുമാനത്തേ‍ാടും ഞാൻ യേ‍ാജിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ടവരേ‍ാട് ഞാനിതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുനഃസംഘടനയിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. പാർട്ടിയിൽ ഒരേ‍ാ നേതാക്കൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകളും അതിലൂടെ ചിലരുടെ വ്യക്തിതാൽപര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും ശ്രമിച്ചതേ‍ാടെയാണ് ഞാൻ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചതും വിയേ‍ാജിച്ചതും. ഒടുവിൽ വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നു. പാർട്ടിയുടെ നവോത്ഥാനത്തിനുളള ഏതുനീക്കത്തേ‍ാടും പരിഷ്കരണത്തേ‍ാടും എപ്പേ‍ാഴും യേ‍ാജിക്കുന്നയാളാണു ഞാൻ. ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ പുരേ‍ാഗതിക്കു തടസ്സമാണെന്ന രീതിയായപ്പേ‍ാൾ ഞാനായിട്ട് ഒരു വഴിമുടക്കിയാകണേ‍ാ എന്ന ആലേ‍ാചനയാണ് രാജിയിലെത്തിലെത്തിച്ചത്.



എ.വി. ഗോപിനാഥ്.

ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ സമ്മർദ്ദവും സ്വാധീനവും ചെലുത്തി ഒന്നും ഇതുവരെ നേടിയെടുത്തിട്ടില്ല. നേതൃത്വത്തിന്റെ കെ‍ാള്ളരുതായ്മ തുടർന്നാൽ പ്രവർത്തകർ കളം വിടുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. പറഞ്ഞതെല്ലാം സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ്. കേ‍ാൺഗ്രസിനു വേണ്ടി സ്ഥലവും വീട്ടിലെ സ്വർണവും വിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളത്. അതു ചേ‍ാദ്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ നേതാക്കൾക്ക് അർഹതയില്ല. അത്തരം പ്രവർത്തനമെ‍ാന്നും ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ പലർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പേ‍ാലുമാകില്ല. സംഘടന ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അത് ആ സമയത്ത് കെ.സുധാകരനും എ.കെ.ആന്റണിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും, ചെന്നിത്തലയ്ക്കുമെ‍ാക്കെ മനസിലായിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പിസത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പേ‍ാൾ ഒന്നും പറയാനില്ല.



സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ?

കേ‍ാൺഗ്രസിൽ എന്നെ വളർത്തിയത് ഗുരുതുല്യനായ ലീഡർ കെ.കരുണാകരനാണ്. അതുകഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടുത്ത നേതാവാണ് കെ.സുധാകരൻ. അദ്ദേഹം കേ‍ാൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു വന്നതിൽ എനിക്കു വലിയ സന്തേ‍ാഷമാണുളളത്. അദ്ദേഹത്തെപേ‍ാലുളളവരെ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിക്കണമെന്നു ഞാൻ നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കെ. സുധാകരന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ചില കേ‍ാണുകളിൽ നിന്നു തടസപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ മനസിനെ നേ‍ാവിച്ചു. പ്രതീക്ഷിച്ചതു പേ‍ാലെ മുന്നേ‍ാട്ടുപേ‍ാകാൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന് കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാകുന്നത് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകുമേ‍ാ എന്ന സംശയമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി മാറണം. പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചതാണ്. രാജി സുധാകരനേ‍‍ാ മറ്റുനേതാക്കൾക്കേ‍ാ എതിരല്ല. എന്റെ ശൈലി പാർട്ടിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനു തടസമാകാകാതിരിക്കാൻ ഒഴിവായി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുസമയത്തെ ഉറപ്പും ധാരണയുമെ‍ാക്കെ എന്തായി?

ഇപ്പേ‍ാഴെ‍ാന്നും അതിനെക്കുറിച്ചു പറയാൻ തയാറല്ല. പിന്നീട് സംഘടനയിൽ പല നീക്കുപേ‍ാക്കുകളും ഉണ്ടായല്ലേ‍ാ. പാർട്ടിയെ മുന്നേ‍ാട്ടു കെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകാൻ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഉപേക്ഷിക്കലുമെ‍ാക്കെ ആവശ്യമായി വരാം. അങ്ങനെയായിട്ടാണു ഞാൻ ചർച്ചകളെയും കാണുന്നത്. അന്നു ചർച്ചയ്ക്കു വന്ന കെ.സുധാകരൻ ഇപ്പേ‍ാൾ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായത് വലിയ ആവേശം തന്നു. അഭിപ്രായഭിന്നത പരിഹരിച്ച് നേതൃത്വം ഒന്നിച്ച് മുന്നേ‍ാട്ടുപേ‍ാകുമ്പേ‍ാൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഇടം കിട്ടാതിരിക്കില്ല. കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ എല്ലാവരും കാര്യശേഷിയും രാഷ്ട്രീയശക്തിയും തെളിയിച്ചവരാണ്.

എ.വി. ഗോപിനാഥ്.

സിപിഎമ്മിന്റെ കേ‍ാട്ടയിൽ ജനപിന്തുണ നേടിയ പേ‍ാരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച്...?



പതിനഞ്ചാം വയസിൽ പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങി. യുവജനവിഭാഗത്തിലും പാർട്ടിയിലുമെത്തിയപ്പേ‍ാഴും സിപിഎമ്മിനു മാത്രമേ നാട്ടിൽ സ്ഥാനമുളളൂവെന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പേ‍ാരാടി. പ്രവർത്തകരെയും കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്നു തന്നെയായിരുന്നു നയം. പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറിശിയിലും കുഴൽമന്ദത്തും സിപിഎം ഒരു കണ്ണൂർ മേ‍‍ാഡൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് നടപ്പാക്കിക്കെ‍ാണ്ടിരുന്നത്. സംഘർഷവും സംഘട്ടനവും തുടർസംഭവങ്ങളായി. കേസുകളുടെ നിരയായിരുന്നു. രാപകൽ പേ‍ാരാടാൻ പ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ സന്നദ്ധരായി. എന്നെ സിപിഎം ലക്ഷ്യമിട്ടപ്പേ‍ാൾ പ്രവർത്തകർ ദിവസങ്ങളേ‍ാളം വീടിനു കാവൽ നിന്ന ചരിത്രവുമുണ്ട്.



പഞ്ചായത്തുതല പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി എന്തിനും തയാറായിരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. വാർഡുതലത്തിൽ പ്രചരണം ശക്തമാക്കി. ശരിക്കും തീപാറുന്ന പേ‍ാരാട്ടമായിരുന്നു പ്രദേശത്ത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേഡർമാർ ഉണ്ടായത്. അതിലൂടെ ബഹുജന പിന്തുണ ലഭിച്ചു. പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ടും സ്വരൂപിക്കാനായി. പ്രവർത്തകരെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിനജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. അക്രമം തടയാനുളള ശക്തമായ സംവിധാനം വാർത്തെടുത്തു. അന്ന് മുഖ്യശത്രു സിപിഎമ്മായിരുന്നു. ഇന്നും ആ പേ‍ാരാട്ടത്തിന്റെ ഊർജം ഇവിടെ പ്രസരിക്കുന്നു. പഴയ രാഷ്ട്രീയ വിദ്വേഷവും തെ‍ാട്ടുകൂടായ്മയുമെ‍ാക്കെ ഇപ്പേ‍ാൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പേ‍ാൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരുമായി സഹകരിക്കുന്നു.



എങ്ങനെയായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതികരണവും നീക്കങ്ങളും?



കൃഷിക്കാരുടെയും കർഷക തെ‍ാഴിലാളികളുടെയും പ്രദേശമാണ് പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറിശി. കേ‍ാൺഗ്രസ് മുതലാളിമാരുടെ പാർട്ടിയെന്നായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളെ നേരിടാൻ സിപിഎം കെ‍ാണ്ടുപിടിച്ചു നടത്തിയ പ്രചാരണം. എന്നാൽ കേ‍ാൺഗ്രസ് പൂർണമായും കേഡറായി മാറിയത് അവരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കണം. പ്രവർത്തകർ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായതേ‍ാടെ സിപിഎം പ്രചാരണത്തിന്റെ മുനയെ‍ാടിഞ്ഞു. അവരുടെ ഉറച്ച കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പല കേ‍ാളനികളിലും കേ‍ാൺഗ്രസ് സ്വാധീനത്തിലായി. അങ്ങനെ വൻകിട കൃഷിക്കാരെയും തെ‍ാഴിലാളികളെയും ഇതര ആളുകളെയും പാർട്ടിക്കെ‍ാപ്പം നിർത്താനായി. മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും ആവുംവിധത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ നേരിടുകയും മറ്റു വിധത്തിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും കേ‍ാൺഗ്രസിന്റെ മുന്നേറ്റം തടയാനായില്ല.



പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പും പിളർപ്പും എത്രത്തേ‍ാളം പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു?

കേ‍ഡർ സംവിധാനത്തിന്റെ വൻവിജയമായി വേണം പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറുശി 1969–70 കാലഘട്ടം മുതൽ കേ‍ാൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്തായി തുടരുന്നതിനെ കാണാൻ. ആന്റണി കോൺഗ്രസും മറ്റും പാർട്ടിയെ ഉലച്ച കാലമായിരുന്നു അത്. അന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായുണ്ടാക്കിയ സഹകരണത്തേ‍ാടെ 25ാം വയസിൽ ഞാൻ കേ‍ാൺഗ്രസിന്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി. രാഷ്ട്രീയമായി സിപിഎമ്മിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടി കൂടിയാണത്.

എ.വി. ഗോപിനാഥ്.

ഏഴുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പേ‍ാൾ മുന്നണി ധാരണകൾ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞെങ്കിലും അന്നു പഞ്ചായത്തിൽ തുടങ്ങിയ കേ‍ാൺഗ്രസ് ഭരണം ഇന്നും തുടരുന്നു. പിന്നീടുണ്ടായ പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പും പിളർപ്പുമെ‍ാന്നും പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറുശിയെ ബാധിച്ചില്ല. ഇവിടുത്തെ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഭരണം കേ‍ാൺഗ്രസിനായിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തിലെ ആറു മിൽക്ക് സെ‍ാസൈറ്റികളും കേ‍ാൺഗ്രസാണ് ഇന്നും ഭരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് ഇന്നു കാണുന്നതെല്ലാം കേ‍ാൺഗ്രസ് ഭരണത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ്. രാജിക്കുശേഷം ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രസംവിധാനമായാണ് മുന്നേ‍ാട്ടുപേ‍ാകുന്നത്.



തുടക്കത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയുംകുറിച്ച്?



പഞ്ചായത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ നീക്കങ്ങളും പ്രവർത്തനവും അതു നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്ന രീതിയിൽ ആരംഭിച്ച നടപടികൾ ഇന്നും ഏതാണ്ട് അതുപേ‍ാലെ തുടരുന്നുണ്ട്. അനധികൃത പിരിവില്ല, വാർഡുതലത്തിൽ ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിന് ധനസഹായം നൽകി. പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുളള കേസുകൾ നടത്താൻ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. തിരണ്ടുകല്യാണം മുതലുള്ള വീടുകളിലെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും കേ‍ാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളും സഹായികളുമായി. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിഞ്ഞ് ഭാരവാഹികളുൾപ്പെടെ അവർക്കെ‍ാപ്പം നിന്നു. എല്ലാസമുദായത്തിലും കേ‌ാൺഗ്രസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. പി.കെ.മേ‍ാഹൻദാസ്, രാധാകൃഷ്ണൻ, സുകുമാരൻ, ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വമാണ് ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ നിലയിൽ എത്തിച്ചത്. കെ.കരുണാകരന്റെ ശക്തമായ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ലഭിച്ചു.



സാധാരണ സിപിഎമ്മാണ് ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും മറ്റും ലെവി വാങ്ങാറുള്ളത്...?

അത് കേ‍ഡർരീതിയിലുളള രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രണ്ടാംതവണയും പഞ്ചായത്തിൽ കേ‍ാൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതേ‍ാടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം നേ‍ാക്കാതെ വാർ‍ഡുതല വികസനത്തിൽ മുഴുകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൃഷിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുതെന്നു നിർദേശം നൽകി. പാർട്ടിയുടെ ലേബലിലാണ് ജനം മത്സരിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

അതിനാൽ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായം ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതലയും ബാധ്യതയും അവർക്കുണ്ടെന്നതുകെ‍ാണ്ടാണ് സഹകരണ മേഖലയിലെയും തദ്ദേശത്തിലെയും പാർട്ടിക്കാരായ ജനപ്രതിനിധിനിധികൾക്ക് 1985 മുതൽ ലെവി ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തദ്ദേശ അംഗങ്ങൾ സഹകരണ ഡയറക്ടർമാർ,പാൽസെ‍ാസൈറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കുളള വേതനത്തിൽ 20 മുതൽ 30 %വരെയാണ് ലെവിയായി നൽകേണ്ടത്. അതിന് പാർട്ടി അക്കൗണ്ടുമുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും സ്ഥിരമായി ഒരാളെ അംഗമാക്കാറില്ല. യേ‍ാഗ്യരായ ഏല്ലാവർക്കും അംഗീകാരം ലഭിക്കണമല്ലോ. എന്നാൽ, നയിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിലായിരിക്കാം എനിക്കും രവീന്ദ്രനാഥിനും പാർട്ടി ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവു നൽകി.



ഒരേസമയം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗം, എംഎൽഎ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച സാഹചര്യം?

1991ലായിരുന്നു അത്. ആലത്തൂരിൽനിന്ന് കേ‍ാൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഖ്യാതിയിലായിരുന്നു. അതേസമയം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാണ്. ഈ കാലയളവിലാണ് ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അന്ന് ഒരേ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിന് തടസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം വന്നത്. മത്സരത്തിലെ‍ാന്നും ഇതുവരെ തേ‍ാറ്റിട്ടില്ല.

ആലത്തൂരിൽനിന്ന് നിയമസഭയിലേക്കു പിന്നീട് കേ‍ാൺഗ്രസിന് ജയിക്കാനുമായില്ല. മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളുള്ളപ്പേ‍ാൾ മുൻ എംപി വി.എസ്.വിജയരാഘവനായിരുന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്. എന്നാൽ പെരിങ്ങേ‍ാട്ടുകുറുശി കേ‍ാൺഗ്രസ് അതിനുസമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടിവന്നത്. എന്നാൽ പ്രസിഡന്റു സ്ഥാനത്ത് വനിതയെത്തി. സഹകരണബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് പുതിയ പ്രവർത്തകന് അവസരം നൽകി.



പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പലരുമായും ഏറ്റുമുട്ടിക്കെ‍ാണ്ടേയിരിക്കുന്നു...

ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ വലുപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുമായും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഘടനയ്ക്കും പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം അന്നു നടത്തിയത്. ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ശൈലിയുടെ ഭാഗം കൂടിയായിരിക്കാമത്. ആരുമായി പേ‍‍ാരാട്ടം നടത്തിയാലും വ്യക്തിബന്ധത്തിന് കേ‍ാട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല. തിരുത്തൽവാദ പ്രസ്ഥാനം പാർട്ടിയിലുണ്ടായപ്പേ‍ാൾ ലീഡർക്കെ‍ാപ്പം ഞാൻ നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നേ‍ാട് പ്രത്യേക വാൽസല്യമുണ്ടായിരുന്നു.

എ.വി. ഗോപിനാഥ്.

എന്നാൽ ലീഡർ കേ‍ാൺഗ്രസ് വിട്ട് ഡിഐസി രൂപീകരിച്ചപ്പേ‍ാൾ ഞാൻ കൂടെപേ‍ായില്ല. അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പവും സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ സൂക്ഷിച്ചു. നിലവിലുള്ളവ നേതാക്കന്മാരുമായും ഈ അടുപ്പമാണ് ഏന്റേത്. കരുണാകരന്റെ കാലത്ത് ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ പട്ടാമ്പി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സസ്പെൻഷനിലായി. രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളിൽ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികളും പാർട്ടിയിൽ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.



അനിൽകുമാറും രതികുമാറും സിഎമ്മിൽ ചേർന്നതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മറ്റെ‍ാരു സംസ്ഥാന നേ‍താവുമാണ് പുറത്തുപേ‍ായത്. സിപിഎം അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. സംഘടനാനിലപാട് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ‍ാ. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ച വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പേ‍ാൾ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചുകെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകാനാണു എല്ലാ നേതൃത്വവും നേ‍ാക്കേണ്ടത്. ഒരാളെയും പുറത്തേക്കു വിടാതിരിക്കുകയാണല്ലേ‍ാ പ്രധാനദൗത്യം.

പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കാൻ ഇടനൽകാതിരിക്കണം. അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലെ‍ാന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഇപ്പേ‍ാൾ തയാറല്ല. സമയവും സാഹചര്യവും ലഭിച്ചാൽ പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പേ‍ാൾ ആർക്കും എവിടെയും അയിത്തമില്ലെന്നതാണ് സ്ഥിതി. ആട്ടെ, ഇനി എല്ലാം കാത്തിരുന്നുകാണാം– ഗേ‍ാപിനാഥ് ആവർത്തിച്ചു നിർത്തി.



(കേ‍ാൺഗ്രസുകാർക്കിടയിൽ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട്– തേ‍ാൽപിക്കാനും ജയിപ്പിക്കാനും കെ‍ാള്ളാനും കെ‍ാടുക്കാനും ഗേ‍ാപിനാഥ് മതി എന്ന്. അത് പാർട്ടിയും മറ്റുപാർട്ടിക്കാരും പലപ്പേ‍ാഴും അനുഭവിച്ചതുമാണ്)



English Summary: Interview with Congress Veteran from Palakkad, AV Gopinath who Quits Party Recently