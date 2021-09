കേരളവും യുപിയുമടക്കം ഒരുമിച്ച് എതിർത്തു; പെട്രോളും ഡീസലും ജിഎസ്ടിക്ക് പുറത്ത്

ലക്നൗ ∙ പെട്രോളിയം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെ തല്‍ക്കാലം ജിഎസ്ടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തില്ല. വരുമാനനഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലില്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീക്കത്തെ എതിര്‍ത്തു. കേരളവും മഹാരാഷ്ട്രയും അടക്കം ബിജെപി ഇതരപാര്‍ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, യുപിയും നികുതി വരുമാനത്തിലെ നഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എതിര്‍ത്തതോടെയാണ് നീക്കം വിഫലമായത്.

ലോക്ഡൗണും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും നിലനില്‍ക്കുന്നതില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ലക്നൗവില്‍ നടന്ന 45–ാം ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വാദിച്ചു. വിഷയം പിന്നീട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെന്ന പൊതുഅഭിപ്രായമാണ് കൗണ്‍സിലിലുണ്ടായത്. അഭിപ്രായ സമന്വയമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും നിലപാടെടുത്തു.

കോവിഡ് മരുന്നുകളുടെയും ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നികുതി ഇളവ് ഡിസംബര്‍ 31വരെ നീട്ടാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഈ മാസം അവസാനം വരെയായിരുന്നു നികുതി ഇളവ്. കാന്‍സര്‍ മരുന്നുകളുടെ നികുതി നിരക്ക് 12ല്‍ നിന്ന് 5ലേയ്ക്ക് കുറച്ചു.

കാര്‍ബണേറ്റഡ് പഴച്ചാറിന് 28 ശതമാനം നികുതിയും 12 ശതമാനം സെസും ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയുടെ കാലാവധി ജൂണില്‍ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ അഞ്ചുവര്‍ഷം കൂടി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 32 ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും 29 സേവനങ്ങളുടെയും നികുതി നിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കുന്നതും പരിഗണനയില്‍ വന്നു.

