ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അകാലിദള്‍ നേതാക്കളായ സുഖ്ബീര്‍ സിങ് ബാദല്‍, ലോക്സഭാ എംപി ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍ ബാദല്‍ തുടങ്ങിയവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന്‌ ഒരു വര്‍ഷം തികയുന്ന സെപ്റ്റംബർ 17, 'കരിദിന'മായി ആചരിക്കാൻ അകാലിദള്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു, ഗുരുദർവ റകാബ് ഗഞ്ചിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ അകാലിദൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ പൊലീസ് ഇവരെ തടയുകയായിരുന്നു.



"മോദി സർക്കാരും ഹരിയാന സർക്കാരും ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തെ തടഞ്ഞു. വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു. ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സന്ദേശം നൽകാനാണ്. പഞ്ചാബ് മാത്രമല്ല, രാജ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിന് എതിരാണെന്ന സന്ദേശം..."–സുഖ്ബീർ ബാദൽ പറഞ്ഞു.

അതിരാവിലെ, അകാലിദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും മറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാരും അതിര്‍ത്തിയില്‍ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ ബാരിക്കേഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചും റോഡുകള്‍ അടച്ചും പൊലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. പഞ്ചാബ് റജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള കാറുകൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നടപടിയെ ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍ അപലപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പാസാക്കിയ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ കർഷകർ സമരം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ദില്ലി ചലോ പ്രക്ഷോഭം പോലീസ് തടഞ്ഞതോടെ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു. പിന്നീട് നിരവധി തവണ കർഷക സംഘടനകൾ കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്നും മാറ്റങ്ങൾ ആകാം എന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കർഷക സംഘടനകളും തയ്യാറായില്ല.

