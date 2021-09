അഭിനയിക്കാനെത്തിയ യുവതികളെ ചൂഷണം ചെയ്തു; കോടികള്‍ കൊയ്ത് കുന്ദ്രയുടെ നീലച്ചിത്രങ്ങള്‍

മുംബൈ ∙ നീലച്ചിത്ര റാക്കറ്റിന്റെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് രാജ് കുന്ദ്രയെന്നും സിനിമയിൽ അവസരം തേടിെയത്തിയ യുവതികളെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് സംഘം നീലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നതെന്നും പൊലീസിന്റെ കുറ്റപത്രം. നീലച്ചിത്ര ബിസിനസിനായി നിർമിച്ച ഹോട്ട്ഷോട്സ് ആപ്പിലൂടെ 2020 ഓഗസ്റ്റിനും ഡിസംബറിനും മധ്യേ ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ രാജ് കുന്ദ്ര സമ്പാദിച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റപത്രത്തിൽ ഭാര്യയും ബോളിവുഡ് നടിയുമായ ശിൽപ ഷെട്ടിയെ സാക്ഷിയായും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ‌

നൂറിലേറെ നീലച്ചിത്രങ്ങൾ കുന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതും ലണ്ടനിലേക്ക് കൈമാറി അവിടെ നിന്നാണ് മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ പോസ്റ്റ് െചയ്തിരുന്നത്. 1500 പേജുള്ളതാണ് കുറ്റപത്രം. 43 സാക്ഷികളാണ് കേസിലുള്ളത്. അതിൽ അഞ്ചുപേരാണ് പ്രധാന സാക്ഷികൾ.



ജൂലൈ 19ന് അറസ്റ്റിലായ രാജ് കുന്ദ്ര ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരീഭർത്താവായ ലണ്ടൻ നിവാസി പ്രദീപ് ബക്ഷി, സിംഗപുർ നിവാസിയായ യഷ് ഠാക്കൂർ എന്നിവരെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തിരയുകയാണെന്നും അന്വേഷണസംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സിനിമയിൽ അവസരം തേടിയെത്തിയ യുവതികളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും മുതലാക്കിയാണ് നീലച്ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത്. യുവതികൾക്കു നാമമാത്ര പ്രതിഫലം മാത്രമാണു നൽകിയിരുന്നത്. പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. കുന്ദ്രയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ ഐടി മേധാവി റയാൻ തോർപ്പെയും വാട്സാപ് ചാറ്റ്, ഇ-മെയിൽ എന്നിവയടക്കം ഒട്ടേറെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചതായും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്.



ഫെബ്രുവരിയിൽ നടി ഗെഹന വസിഷ്ഠ് അടക്കം 9 പേരെ മുംബൈ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് നീലച്ചിത്ര റാക്കറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ആ കേസിൽ ഏപ്രിലിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ അതിൽ ആരോപണമില്ല. ഏതാനും നടിമാർ തുടർന്ന് പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണ് രാജ് കുന്ദ്ര ജൂലൈയിൽ അറസ്റ്റിലായത്.

ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല: ശിൽപ



മുംബൈ ∙ രാജ് കുന്ദ്രയുടെ നീലച്ചിത്ര ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നെന്നും സിനിമയും റിയാലിറ്റി ഷോകളുമടക്കം സ്വന്തം ജോലിയുടെ തിരക്കിനിടെ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഭാര്യ ശിൽപ ഷെട്ടി പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി. നീലച്ചിത്രക്കേസിലെ കുറ്റപത്രത്തിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. ഹോട്ട്ഷോട്സ് ആപ്പിലെ വിഡിയോകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ രാജ് കുന്ദ്ര തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി നടി ഷെർലിൻ ചോപ്ര നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ആ ആവശ്യം അവർ നിരാകരിച്ചതായി കുറ്റപത്രത്തിൽ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



