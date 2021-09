അരങ്ങിൽ ഇനി അംഗലയില്ല; ആരാകും ജർമൻ ചാൻസലർ? നിർണായക പോരാട്ടം 26ന്

ജർമനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ, അതേ സമയം കടുത്ത പോരാട്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്– സെപ്റ്റംബർ 26ന്. ജർമൻ ചാൻസലർ അംഗല മെർക്കലിന്റെ പടിയിറക്കവും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തുവായിക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്ന് ദശാബ്ദക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന പൊതുജീവിതത്തിനാണ് മെർക്കൽ വിരാമമിടുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് രാജ്യത്തെ കര കയറ്റുന്നതിനും ആണവോർജ ഉൽപാദനത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും സിറിയൻ അഭയാർഥികളെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാനും അംഗല കാണിച്ച ആർജവം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യടി നേടാൻ കാരണമായി.

തന്റെ ഭരണ കാലയളവിൽ അവർ നടപ്പിലാക്കിയ പല ധീരമായ തീരുമാനങ്ങളും ആരാധനയോടെ നോക്കിക്കണ്ടവരാണ് ജർമനിയിലെ സാധാരണ പൗരസമൂഹം. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ രാജ്യത്ത് പ്രതിരോധിക്കാൻ അവർ നടപ്പാക്കിയ നയങ്ങൾ പൊതുജനത്തിന്റെ പ്രശംസ കൂട്ടുകയാണു ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ പ്രശംസാപരമായ പല നയങ്ങളും നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് മെർക്കലിന്റെ കാര്യശേഷി കുറഞ്ഞുപോയിരുന്നതായി പലയിടങ്ങളിൽനിന്നും വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.



നാല് ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി അവർ അംഗമായ സിഡിയു പാർട്ടിയിൽ (ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ) അവരുടെ സ്വാധീനവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തം കൂട്ടുകക്ഷി മുന്നണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അവർ വിജയിച്ചില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കരുത്തുറ്റ വനിതാ നേതാവിന്റെ കളമൊഴിയൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 30 കൊല്ലം എംപിയായും 16 കൊല്ലം ചാൻസലറായും പ്രവർത്തിച്ച അവരുടെ രാജിപ്രഖ്യാപനം ഭൂരിഭാഗം ജനത്തെയും അതിശയിപ്പിച്ചില്ല.



മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ഇവയാണ്: ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ (സിഡിയു), ക്രിസ്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്ററ് യൂണിയൻ (സിഎസ്‌യു), ഇവർ ഒന്നിക്കുന്ന കൂട്ടുകക്ഷിയായ ‘ദ് യൂണിയൻ’. ഇവരെ കൂടാതെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (എസ്ഡിപി), ദ് ഗ്രീൻ പാർട്ടി, ഫെഡറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (എഫ്ഡിപി), ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടി (ഡി ലിൻകേ) എന്നിവരും വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ ആൾട്ടർനേറ്റിവ് ഫോർ ജർമനിയും (എഎഫ്‌ഡി) ചേരുന്നതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം പൂർണമാവുന്നു. 2017ൽ 86 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച് ജർമനിയിൽ അട്ടിമറി സൃഷ്‌ടിച്ച എഎഫ്‌ഡി ഇക്കുറി എത്ര സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നത് പ്രവചിക്കുക സാധ്യമല്ല.



എസ്‌പിഡി സ്ഥാനാർഥി അന്നിക ക്ലോസെയ്ക്കൊപ്പം ലേഖകൻ ഡോ. സയീദ് ഇബ്രാഹിം.

ജർമൻ ഫെഡറൽ ഓഫിസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 60.4 ദശലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളത്. ഇവരിൽ 31.2 ദശലക്ഷം സ്ത്രീകളും 29.2 ദശലക്ഷം പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണ്ണായകമാവുക പുതുവോട്ടർമാരാണ്. ഏകദേശം 2.8 ദശലക്ഷം വരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരാവും അടുത്ത ഭരണത്തിനുള്ള അവസരം ആർക്കാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക.



എങ്ങനെയാണ് പ്രചാരണം?

വളരെ ശാന്തവും നിശ്ശബ്ദവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനാണ് ജർമനി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. വലിയ നഗരങ്ങളായ മ്യൂണിക്കിലും ബെർലിനിലും ചെറുപട്ടണങ്ങളായ ബാഡ് വാൽഡ്സിയിലും ഓൽഡെൻബർഗിലും വലിയ പോസ്റ്ററുകളോ തെരുവുകൾ ഇളക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാർച്ചുകളോ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ലൗഡ് സ്‌പീക്കറുകളോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബെർലിനിൽ പോലും നാമമാത്രയായ പോസ്റ്ററുകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനു കാരണം? രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ പരിസ്ഥിതി നയങ്ങളുടെ പരിണിതഫലമാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ.

ജർമനിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ.

ഇങ്ങനെ ചിട്ടകൾ പാലിച്ചാണ് പ്രചാരണമെങ്കിലും ഫെഡറൽ ഇലക്‌ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്ടെല്ലാ വിവരങ്ങളും പോസ്റ്റൽ മാർഗം വിധേനയും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ വിധേനയും പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നയാളുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിക്ക് നാല്-ആറ് ആഴ്‌ച മുൻപുതന്നെ ബാലറ്റ് പേപ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ പ്രധാന പാർട്ടികൾ നാല്-ആറ് ആഴ്‌ചകൾ മുൻപുതന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.



ഫെഡറൽ ഇലക്‌ഷൻ ഓഫിസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പണമൊഴുക്കാനോ വോട്ടർമാരെ അനാവശ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കർഷക മാർക്കറ്റുകളിൽ മാറിയും തിരിഞ്ഞും പ്രചാരണം നടത്തിവരുന്ന നേതാക്കൾ ഈ വർഷത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാഴ്‌ചയാണ്‌. പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ പരസ്‌പരം പിണക്കം കാണിക്കാതെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്‌ചയ്‌ക്കും ജർമനി സാക്ഷിയാണ്‌.



കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം



മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി രണ്ടാം വോട്ട് എന്ന സൗകര്യവും ജർമനിയിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനാർഥിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് രണ്ടാം വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. എന്നാൽ ജർമൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടെങ്കിലും നേടണമെന്ന ചട്ടം ചെറുപാർട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. അടുത്ത നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള സിഡിയു/ സിഎസ്‌യു യൂണിയന്റെയും എസ്പിഡിയുടെയും പ്രകടനപത്രിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്‌ച്ചപ്പാടിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. പാരിസ്ഥിതികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹികപരമായും ജർമനിയെ കരുത്തരാക്കും എന്നതാണ് ഇവരുടെയെല്ലാം പൊതുവായ നയപ്രഖ്യാപനം.



ജർമനിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ.

ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ അലയടികൾ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 196 മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്‌ടമായ ആ സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ജർമനിയിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയൊരു സ്‌ഥാനം ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ്‌. ഇതിനോടകംതന്നെ ദുർബലമായ പരിസ്ഥിതിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ‘കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണത്തിനും ശാന്തിക്കും ഒത്തുചേരലിനും വേണ്ടി ഒരുമിക്കാൻ’ ഗ്രീൻ പാർട്ടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് ഡച്ച് ശതകോടീശ്വരനായ സ്‌റ്റീവൻ ഷർമാൻ ആ പാർട്ടിക്ക്12.5 ലക്ഷം യൂറോ സംഭാവന ചെയ്‌തത്‌. പ്രളയം ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടു വട്ടം സന്ദർശനം നടത്തിയ ജർമൻ ചാൻസലർ അംഗല മെർക്കൽ ദുരിതബാധിതർക്ക് സാമ്പത്തികവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തു.



മറ്റു പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങൾ

സന്തുലിതമായ കുടുംബജീവിതം, കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സുസ്ഥിരവും ശക്തവുമായ സാമ്പത്തിക വികസനം, ഇതിന് തൊഴിൽ ദാതാവിനും തൊഴിലാളിക്കും മെച്ചമുണ്ടാക്കുന്ന നയങ്ങൾ, ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപപ്പെടുത്തൽ, നഴ്‌സിങ് മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ പ്രായമായവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണം, കരുതൽ എന്നിവ പ്രധാന പാർട്ടികളുടെയെല്ലാം പ്രകടനപ്പട്ടികയിലെ വാഗ്‌ദാനങ്ങളാണ്.

ജർമനിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിൽനിന്ന്.

ഇവ കൂടാതെ ബെർലിനിലെ ഉയരുന്ന കെട്ടിടവാടക മുഖ്യവിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എസ്പിഡി പാർട്ടി. അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാല് ലക്ഷം അപ്പാർട്മെന്റുകൾ നിർമിച്ചു നൽകുമെന്നാണ് എസ്പിഡി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ നഗരത്തിലെ വർധിക്കുന്ന വാടകകൾക്ക് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും അവർ ആലോചിക്കുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാൻ അവയെ ദേശസാൽക്കരിക്കണമെന്നാണ് ഗ്രീൻ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം.



ഇതിനിടെ വോട്ടർ ശതമാനത്തിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ തളർച്ചയെ നേരിടാൻ പുതിയ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് 2013ൽ രൂപപ്പെട്ട എഎഫ്ഡി പാർട്ടി. ജർമൻ അതിർത്തികളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി അഭയാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക, സ്വിസ് മാതൃകയിൽ ജനഹിത പരിശോധന നടപ്പാക്കുക, ദേശീയവാദ നയങ്ങളിൽ ഊന്നിയ പുതിയ ജർമനിയെ പടുത്തുയർത്തുക, യൂറോ സോണിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയും കരുത്തുള്ള ജർമൻ സാമ്പത്തിക നയം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക, ആഭ്യന്തര താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിദേശ നയം പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങൾ. 2017ൽ ആകെ വോട്ടിന്റെ 12.6 ശതമാനം നേടിയെടുക്കാൻ അവർ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് 2015ലെ അഭയാർഥി പ്രതിസന്ധിയും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ തളർച്ചയുമാണ്. അതിനു ശേഷം പാർട്ടി കാര്യമായി വളർച്ച നേടിയില്ല. വാക്സീൻ വിരുദ്ധ ചേരിയിലെ ആളുകളോട് ഒപ്പം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട ആധിപത്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം.



അധികാരത്തിലേക്ക് ആരെത്തും?

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഫ്ഡിപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ‘യൂണിയൻ’ കക്ഷിക്ക് ഇക്കൊല്ലവും അതിന് കഴിയുമോ എന്ന് കണ്ടറിയുക തന്നെ വേണം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇലക്ഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിസർച്ച് കണക്കുകൾ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 11 ആയപ്പോൾ എസ്പിഡി പാർട്ടിയുടെ ജനപിന്തുണ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ആകെ വോട്ടിന്റെ 17 ശതമാനമെങ്കിലും ഗ്രീൻ പാർട്ടി നേടാനാണ് സാധ്യത.

ജർമനിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ.

അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ അടുത്ത നാല് കൊല്ലം ജർമനി ഭരിക്കുന്നത് എസ്പിഡി-ഗ്രീൻ പാർട്ടി കൂട്ടുകക്ഷിയാവാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ യൂണിയൻ കൂട്ടുകക്ഷിയെ മറികടന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. എഎഫ്ഡിയുമായി കൂട്ടുകൂടിയാൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ അത് ബാധിക്കും എന്ന ഭീതിയിൽ പ്രധാന പാർട്ടികൾ ആരും തന്നെ അവരെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല.



അടുത്ത ചാൻസലർ ആര്?



അടുത്ത ചാൻസലറായി അധികാരത്തിൽ വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വെസ്റ്റ്ഫാലിയയിൽനിന്ന് വരുന്ന യൂണിയൻ അംഗമായ അര്‍മിന്‍ ലാഷെ. പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പവുമല്ല. ബവേറിയയിൽനിന്നുള്ള മാർക്കസ് സോഡറിനെ മറികടന്ന് അധികാരത്തിന്റെ പടവുകൾ ചവിട്ടാൻ ലാഷെയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. നിലവിലെ സഖ്യകക്ഷിയിൽ വൈസ് ചാൻസലറായും ധനകാര്യ മന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിച്ച ഒലാഫ് ഷോൾസാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സ്ഥാനാർഥി. ആരോഗ്യമേഖലയിലും രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽവൽക്കരിക്കുന്നതിനും കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും തന്റെ ഭരണരംഗത്തെ അനുഭവപരിചയം തുണയാവുമെന്നാണ് ഷോൾസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.



ഇവരെ കൂടാതെ ഗ്രീൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യയായ അന്നാലെന ബെയർബോക് ആണ് ചാൻസലർ മത്സരത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നത്. ഇവർ മൂന്നുപേരും ചേരുമ്പോൾ മത്സരം മുറുകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ആരാവും അന്തിമ ജേതാവ്? മെർക്കൽ ഒഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കളരിയിൽ അന്തിമജയം ആർക്കൊപ്പമെന്ന് അറിയാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ മതി.



(തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജർമനിയുടെ ഹോണററി കോൺസൽ ആണ് ഡോ. സയീദ് ഇബ്രാഹിം. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം.)



English Summary: Angela Merkel Steps Down; Who will Win Germany Elections 2021? What are the Key Issues?