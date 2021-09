സിപിഐയിൽ വീർപ്പുമുട്ടൽ? കോൺഗ്രസിൽ ‘കരിയിലകൾ’ പോയി കനയ്യ വരുമോ?

സിപിഐയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘടകമായ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമാണ് കനയ്യ കുമാർ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കനയ്യ പങ്കെടുത്തു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കനയ്യ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടു ചർച്ച നടത്തിയത്. അതോടെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായി; കനയ്യ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയാണോ? വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവന്ന വാർത്തകൾ അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ളതായിരുന്നു. സിപിഐയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജയോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അതേപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘ഞാനും അഭ്യൂഹങ്ങൾ കേട്ടു. ഈ മാസം ആദ്യം പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്രയേ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ...’

രാജയുടെ വാക്കുകളിലെ താൽപര്യക്കുറവ് ശ്രദ്ധിച്ചതു കൊണ്ടാവാം ഉടൻതന്നെ കേരള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. കനയ്യയെപ്പറ്റി നടക്കുന്നത് വ്യാജവാർത്തയാണെന്നായിരുന്നു കാനത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇതിനിടെ മുതിർന്ന നേതാവും എഐടിയുസി നേതാവുമായ അമർജിത് കൗർ കനയ്യയെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായ അജോയ് ഭവനിൽ കനയ്യ എത്തി. നേതാക്കളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതായി ഡി. രാജയും പ്രസ്താവനയിറക്കി.



എന്താവും പ്രശ്നം?



രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തി എന്നതുതന്നെ കനയ്യയുടെ പ്രസക്തിയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലെ ചിലരുടെ പ്രശ്നവും. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിയ ആളാണ് കനയ്യ. അത് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും എടുത്തുപറയാറുമുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടിവന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് വളരെ വേഗം ഉയർന്ന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കനയ്യ കയറിപ്പോയത്. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസക്തി നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിയെ ഊർജസ്വലനാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഈ മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ. എത്രയോ ദശകങ്ങൾക്കു ശേഷം ലഭിച്ച മികച്ച യുവനേതാവ്.

കനയ്യ കുമാർ. ചിത്രം: AFP

രാജ്യമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് കനയ്യകുമാറിന്റെ സ്ഥാനം. ഏതു സംസ്ഥാനത്തു പോയാലും ആൾക്കൂട്ടത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി. ഇരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള നേതാക്കൾ മറ്റാരുമില്ല. കനയ്യയെപ്പോലെ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രസക്തിയുള്ള നേതാവിനെ ജനപിന്തുണ ഒട്ടുമില്ലാത്ത നേതാക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാതൽ. ഇതിനിടെ തങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവിനെ രാഹുൽ നേരിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നത് ഒട്ടും സന്തോഷത്തോടെയല്ല ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കാണുന്നത്. കനയ്യയെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകളുടെ നിജസ്ഥിതി വിശദീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അതാണ്.

അനുസരിക്കാത്ത കുട്ടി

‘പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല’ എന്നതാണ് കനയ്യയെപ്പറ്റി മുതിർന്ന ചില നേതാക്കളുടെ പരാതി. സമൂഹത്തിലെ നിലവിലുള്ള പ്രവണതകളെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ആദ്യകാലത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ഉയർന്നുവന്നത്. ആ കാര്യം മറന്നാണ് അനുസരണയെപ്പറ്റി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ഊർജസ്വലമായ സംഘടനയ്ക്കു പകരം സർക്കാർ സംവിധാനം പോലെ യാന്ത്രികമായി മാറുന്ന പാർട്ടികൾക്കു വേണ്ട അനുസരണയുള്ള കുഞ്ഞാടല്ല കനയ്യ എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കനയ്യ കുമാറിന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വീർപ്പുമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

കനയ്യ കുമാർ, രാഹുൽ ഗാന്ധി

ചട്ടപ്പടി സമരങ്ങളും പ്രസ്താവനകളുമായി പാർട്ടിയെ ‘നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവർ’ ദേശീയ അംഗീകാരം പോലും നഷ്ടമാക്കിയ കാലത്താണ് കനയ്യ അണികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയായി വന്നത്. അണികളുടെ രോഷം തങ്ങൾക്കു നേരെ വരുമെന്നതാണ് അസൂയയ്ക്ക് കാരണം. അവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. സ്വന്തം അഭിപ്രായമുള്ള നേതാവാണ് കനയ്യ. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ പ്രചാരണത്തിന് സജീവമാകാൻ കനയ്യ തയാറായില്ല. കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്താനുള്ള വിമുഖതയായിരുന്നു കാരണം. അതൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്.

എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിലെ പലരും തയാറല്ല. പകരം അത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. പുതിയ ശീലങ്ങളും പുതിയ രാഷ്ട്രീയവും കൈവശമുള്ളവരാണ് പുതു തലമുറയിൽ പലരും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കനയ്യ കുമാർ തയാറാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിനെ അനുസരണക്കേടായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളെയാണ് നേതൃത്വം സ്വയം വെളിവാക്കുന്നത്.

വാർത്ത ചോരുന്ന പാർട്ടി

മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാതി. എന്നാൽ ഈ വാർത്ത നേതൃത്വത്തിൽ ചിലരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന സംസാരവും പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ സജീവമാണ്. കനയ്യ കുമാറും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതത്രേ. വാർത്ത കൊടുത്ത് അവസരം കളയാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാവില്ല. എന്നാൽ കനയ്യ പോകുന്നെങ്കിൽ പോകട്ടെ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അമർജിത് കൗർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കനയ്യ ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയും ആകണമെന്ന് താഴെത്തട്ടിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

കനയ്യ കുമാർ

ഇത്തവണ ബിഹാറിൽ ഉറപ്പുള്ള സീറ്റിൽ നിർത്തി കനയ്യയെ നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കാൻ നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചില്ല. ലോക്സഭയിലേക്ക് ബഗുസരായി മണ്ഡലത്തിൽ സീറ്റ് നൽകിയെങ്കിലും സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്തി വിജയിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തില്ല. കേരളത്തിൽനിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന വാദം ഉയർന്നുവന്നെങ്കിലും അതിനും തയാറായില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് വാർത്തകൾ ചമച്ച് തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കനയ്യ കരുതുന്നു.

‘കരിയിലകൾ പോയി കനയ്യ വന്നു’

കനയ്യകുമാറിനെ കിട്ടിയാൽ അതു നല്ലൊരു ‘ക്യാച്ച്’ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. കോൺഗ്രസ് അണികളിലും ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടെന്നതിന് തെളിവാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന സ്വാഗതക്കുറിപ്പുകൾ. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് സിപിഎമ്മിലേക്ക് പോയവരെ കളിയാക്കിയും കനയ്യയെ സ്വാഗതം ചെയ്തും പോസ്റ്റുകൾ വന്നു. ‘കരിയിലകൾ പോയി കനലുകൾ വരുന്നു, കനയ്യയ്ക്ക് സ്വാഗതം’ എന്നായിരുന്നു ഒരു പോസ്റ്റ്.

മുൻപും സിപിഐ വിട്ട് വലിയ പ്രമുഖർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു നന്ദിനി സത്പതി. 1972 മുതൽ ’73 വരെയും 1974 മുതൽ ’76 വരെയും. സിപിഐ വിട്ടാണ് നന്ദിനി കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വളരെ വിശ്വസ്തയായിരുന്നു കവി കൂടിയായ നന്ദിനി. എഴുപതുകളിൽ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മോഹൻ കുമാരമംഗലവും കെ.ആർ. ഗണേഷും പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. ഇരുവരെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായി നിയമിച്ചു.

കനയ്യ കുമാർ പാർട്ടി വിടും എന്നു കരുതുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റ മൗനത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ഇരുത്തംവന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശൈലിയിലാണ് കനയ്യ ഇടപെടുന്നതെന്നും പറയുന്നു. കനയ്യ കോൺഗ്രസിൽ പോയാൽ കനയ്യയും രക്ഷപ്പെടും കോൺഗ്രസിനും ഗുണമാകും എന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്.



