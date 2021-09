കന്യാസ്ത്രീ വേഷത്തില്‍ സെമിത്തേരിയില്‍, അസ്ഥികൂടത്തിനൊപ്പം നൃത്തം; വൈറൽ

ലണ്ടൻ ∙ സെമിത്തേരിയില്‍ അസ്ഥികൂടവുമായി നൃത്തംവയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ. കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ പേടി തോന്നുന്ന ഈ സംഭവം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. കന്യാസ്ത്രീയുടെ വേഷം ധരിച്ചാണ് ഇവരുടെ നൃത്തം. ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി. യോക്‌ഷെയറിലെ ഓൾഡ് ഹൾ ജനറൽ സെമിത്തേരിയിലാണു സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

സെമിത്തേരിയുടെ അടുത്തുകൂടി കാറില്‍പോയ ആള്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രമെന്ന തരത്തിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 11നാണ് സംഭവം. കന്യാസ്ത്രീകളുടേതു പോലുള്ള ഗൗണ്‍ ധരിച്ച് തലയും മറച്ചാണ് സ്ത്രീ സെമിത്തേരിയിലെത്തിയത്. അവിടെ കണ്ട ഒരു അസ്ഥികൂടം എടുത്ത് അതിനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നായയ്ക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ‌ പറയുന്നു. ഡെയ്‌ലി മെയിലാണ് വാര്‍ത്ത ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതു പ്രാങ്ക് ആകാനും ഒരുപക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തായാലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച കൊഴുക്കുകയാണ്.

English Summary: Woman dressed as nun plays, dances with human skeleton outside cemetery