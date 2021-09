സ്കൂള്‍ വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; യുവതിക്ക് 20 വർഷം തടവുശിക്ഷ

ഹൈദരാബാദ്∙ ആൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവതിക്കു 20 വർഷം തടവ്. ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ കെയർ ടേക്കറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കെ. ജ്യോതിയെയാണ് പീഡനക്കേസിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചത്. യുവതി 20,000 രൂപ പിഴയായി അടയ്ക്കണമെന്നും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷൽ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതി പ്രകാരം 2017 ഡിസംബറിലാണ് ചന്ദ്രയാൻഗുട്ട പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് പാടുകള്‍ കണ്ടു ചോദിച്ചപ്പോഴാണു പീഡന വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നാണു പിതാവ് പറയുന്നത്. അടുത്ത കാലത്തായി സ്കൂളിലെത്തിയ യുവതി എപ്പോഴും മോശമായാണു പെരുമാറിയതെന്നാണു കുട്ടി പറയുന്നത്. സംഭവം പുറത്തറിയരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു യുവതി കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പരാതി ഉന്നയിച്ചു. പ്രതി കുറ്റക്കാരിയെന്നു തെളിഞ്ഞതോടെയാണു കോടതി 20 വർഷം തടവു ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചത്.

English Summary: Woman gets 20 years in jail for sexually abusing boy at school