148 ചതുരശ്ര കി.മീ. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല; സൈലന്റ് വാലി കരടില്‍ മാറ്റമില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ സംരക്ഷിത മേഖലയില്‍ തീരുമാനമായി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനം വിദഗ്ധ സമിതി അതേപടി അംഗീകരിച്ചു. ഇതോടെ 148 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ പരിസ്ഥിതി ലോല (ഇഎസ്‌സെഡ്) മേഖലയാകും.

വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനു ചുറ്റും പരമാവധി 9.8 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇഎസ്‌സെഡിന്റെ വീതി. വിജ്ഞാപനം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയോ ജനങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയെയോ ബാധിക്കില്ലെന്നു നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ സംരക്ഷിത മേഖലയെ ചൊല്ലി ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര വനം വകുപ്പ് മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 27ന് പുറത്തിറക്കിയ കരടു വിജ്ഞാപനത്തിന് വിദഗ്ധ സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇനി അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കും.

