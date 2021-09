കോൺഗ്രസിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു; ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ മുന്നിലുണ്ട്: അമരിന്ദർ

ചണ്ഡിഗഡ്∙ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്. കോൺഗ്രസിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മൂന്നു തവണ എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് അവഹേളനമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



സർക്കാരിനെ നയിക്കാനുള്ള തന്റെ കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ആരെ വേണമെങ്കിലും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗവർണർ ബൽവരിലാൽ പുരോഹിതിന് രാജിക്കത്ത് നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അനുയായികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഭാവി നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അമരിന്ദർ, ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ മുന്നിലുണ്ടെന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തവർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അമരിന്ദർ സിങ് രാജിവച്ചത്. രാവിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ അദ്ദേഹം കോണ്‍ഗ്രസിൽ അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു.

