‘വിസമ്മതമെങ്കിൽ എംപാനൽകാരെ ഏൽപ്പിക്കും; മാലിന്യം കോരുന്നതും മനുഷ്യരാണ്’

കോഴിക്കോട് ∙ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പഴയ ബസുകളും ഡ്രൈവർമാരെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യ സംഭരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച്, സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാമെന്ന ശുപാർശ വിവാദമായതോടെ പ്രതികരണവുമായി കെഎസ്ആർടിസി എംഡി ബിജു പ്രഭാകർ. കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ഡ്രൈവർമാരെ മാലിന്യം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ഭരണാനുകൂല യൂണിയനുകൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് ബിജു പ്രഭാകർ മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

‘കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർമാർ കൂടുതലാണ്. അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ അതാകും നല്ലത്. കൂടുത‌ലുള്ള ഡ്രൈവർമാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ ലേ ഓഫ് നൽകണം. അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പൂർണമായും അവരുടെ ശമ്പളം തരണം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ കെഎസ്ആർടിസി സ്ഥിരം ഡ്രൈവർമാർക്ക് താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ എംപാനൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരെ വച്ച് ജോലി ഏറ്റെടുക്കും.

പഴയ വണ്ടികളും ഉപയോഗിക്കാം. മാലിന്യം കോരുന്നതും മനുഷ്യരാണ്. അവരാരും മ്ലേച്ഛന്മാരൊന്നും അല്ല. വലിയ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരാണു വേണ്ടത്. വാഹനം ഓടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാലിന്യം കോരാനൊന്നും ആരോടും പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ ഏതു ജോലിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മാന്യതക്കുറവ് ഉള്ളത്? ബാക്കിയുള്ളവർ മോശക്കാരാണ് എന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഉള്ളവരേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ദിവസ വരുമാനക്കാരും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അധികമായിട്ടുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർമാരെ പുനർവിന്യസിക്കാൻ ഉള്ള മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. മത്സ്യഫെഡിന് മൂന്നു വാഹനങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ മാസം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയോളം കെഎസ്ആർടിസിക്കു കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അധികമായ വാഹനങ്ങൾ, ലോറികൾ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരെ വിനിയോഗിക്കണം. ജീവനക്കാർക്ക് വിസമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപാനൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും.

കെഎസ്ആർടിസി എടുക്കുന്ന മറ്റു ജോലികൾക്ക് അവരെ നിയമിക്കാൻ ഒരു നിയമ തടസ്സവും ഇല്ല. അവർക്ക് നാളെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ, ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾക്കും താൽപര്യമുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു വരാതിരുന്നാൽ മതി. അർബൻ അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ. നഗരസഭകളിലെ മാലിന്യം മാറ്റുക എന്നത് എന്റെ ചുമതല കൂടിയാണ്. കെഎസ്ആർടിസി ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും. മാലിന്യം നീക്കിയേ മതിയാവൂ.’– ബിജു പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു.

വിവിധ കോർപറേഷനുകളിലെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെയും വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത്, കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് സഹായിക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി തയാറാണ് എന്നതാണ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ളോയീസ് യൂണിയൻ എംഡിക്ക് കത്തെഴുതി.



English Summary : KSRTC MD Biju Prabhakar's reaction over new recommendation about garbage collection by KSRTC drivers