മറയൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ വാച്ചർമാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി; ഫണ്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ദന മരങ്ങളുള്ള മറയൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ താൽക്കാലിക വാച്ചർമാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി. ചന്ദനക്കടത്ത് നടത്തിയിരുന്നവരെയടക്കം ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർമാരാക്കിയതോടെയാണ് ചന്ദനമോഷണം മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത്. ശമ്പളം മുടങ്ങിയതോടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക വനംവകുപ്പിനുണ്ട്. നിരവധി തവണ സർക്കാരിനു കത്തെഴുതിയിട്ടും ഫണ്ടില്ലെന്ന മറുപടിയാണു ലഭിക്കുന്നത്.

ആനയെ ഓടിക്കുന്ന വാച്ചർമാർ ഉൾപ്പെടെ 220 പേരാണ് ഡിവിഷനിലുള്ളത്. 18,000 രൂപവരെയാണ് ശമ്പളം. 2 മാസത്തെ കുടിശികയായി 60 ലക്ഷംരൂപ നൽകാനുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഫണ്ടാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചത്. 40 ലക്ഷംരൂപ നേരത്തേ കിട്ടിയെങ്കിലും അത് കുടിശിക ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ തികഞ്ഞുള്ളൂ.

മറയൂരിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് 59,784 ചന്ദനമരങ്ങളാണ്. കിലോയ്ക്ക് 20,000 രൂപയാണ് ചന്ദനത്തടിയുടെ വില. 2005ൽ മാത്രം കൊള്ളക്കാർ കൊണ്ടുപോയത് 2490 ചന്ദനമരം. 64 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് മറയൂർ ഡിവിഷൻ. 2005 വരെ റെയ്ഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഡിവിഷനാക്കിയപ്പോൾ 2 റെയ്ഞ്ചും 4 ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനും വന്നു.



English Summary: Delay in salary payment for forest watchers in Marayoor Division