ഡൽഹിയിൽ പിടിയിലായ ഭീകരന്റെ ബന്ധു യുപിയിൽ കീഴടങ്ങി; മുഖ്യ ആസൂത്രകനെന്ന് സൂചന

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടിയ ആറ് ഭീകരിൽ ഒരാളുടെ ബന്ധു കീഴടങ്ങി. അറസ്റ്റിലായ ഒസാമയുടെ അമ്മാവൻ ഹുമൈദുർ–ഉർ–റഹ്മാൻ ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച അലഹബാദിലെ കരേലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ഹുമൈദുറിന് ഐഎസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അയാൾ വഴിയാണ് പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ഒസാമ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനായി ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ ടീം അലഹബാദിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുംബൈ സ്വദേശി സക്കീർ ഹുസൈൻ ഷെയ്ക്കും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. വിവിധ ഏജൻസികളിൽനിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

തുടർന്ന് മുംബൈ സ്വദേശി ജാൻ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് (47), ഡൽഹി സ്വദേശി ഒസാമ(22), റായ്ബറേലിയില്‍നിന്നുള്ള മൂൽചന്ദ് (47), പ്രയാഗ്‍രാജിൽനിന്നുള്ള സീഷാൻ കമർ (28), ബറൈച്ച് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ (23), ലക്നൗ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അമീർ ജാവേദ് (31) എന്നിവർ ഡൽഹി സ്പെഷൽ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുകയായിരുന്നു.

ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പരിശീലനം കഴി‍ഞ്ഞെത്തിയവരാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവ സീസണിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണു ആറ് ഭീകരർ ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നു വിവരം. ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നും രണ്ട് ഗ്രനേഡുകൾ, സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ, ഒരു കിലോ ആർഡിഎക്സ്, ഇറ്റാലിയൻ നിര്‍മിത തോക്ക് എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.

