ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥയില്‍ മാറ്റം വേണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി.രമണ. നിലവിലുള്ളത് കൊളോണിയല്‍ നിയമ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് പാകപ്പെടുന്നതല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും നിയമ വ്യവസ്ഥ ഭാരതീയവല്‍ക്കരിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.



സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന മോഹന്‍ എം.ശാന്തനഗൗഡറുടെ അനുസ്മരണാര്‍ഥം കര്‍ണാടക ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ െബംഗളൂരുവില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Indianisation of our legal system is need of the hour: Chief Justice