വടകരയിൽ സിപിഎം വോട്ട് ചോർന്നു, അന്വേഷണമില്ല; എൽജെഡിക്ക് പ്രതിഷേധം

കോഴിക്കോട് ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വടകരയില്‍ വോട്ടുചോര്‍ന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തതില്‍ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളിന് (എൽജെഡി) കടുത്ത അതൃപ്തി. സിപിഎം വോട്ടുകള്‍ വലിയതോതില്‍ ചോര്‍ന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, ഘടകകക്ഷികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ആർഎംപിയുടെ കെ.കെ.രമയ്ക്ക് വോട്ട് മറിച്ചെന്നും എല്‍ജെഡിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി രമയോട് 7491 വോട്ടിനാണ് എൽജെഡി സ്ഥാനാര്‍ഥി മനയത്ത് ചന്ദ്രന്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്. പരാജയത്തിന് എല്‍ജെഡി വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്. ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോലും സിപിഎം വോട്ട് വന്‍തോതില്‍ ചോര്‍ന്നു. വടകര മുനിസിപ്പിലാറ്റിയിയിലും മൂന്നു പഞ്ചായത്തിലുമായി പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ 4769 വോട്ട് കുറഞ്ഞു. വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ മാത്രം 2069 വോട്ടുകളുടെ കുറവ്.

ഒഞ്ചിയം, ഏറാമല, അഴിയൂര്‍, ചോറോട് പഞ്ചായത്തുകളിലും സമാന അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഘടകകക്ഷികളായ സിപിഐ, കോണ്‍ഗ്രസ് എസ്, ജെഡിഎസ് എന്നിവരുടെ വോട്ടുകള്‍ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും എല്‍ഡിഎഫിന് കിട്ടിയില്ല. ഏറാമല പഞ്ചായത്തിലെ നാലു വാര്‍ഡുകളില്‍ സിപിഐ വോട്ടുകള്‍ പൂര്‍ണമായും ചോര്‍ന്നു. ഇവിടെ 12 ബൂത്തുകളിലെ സിപിഎം വോട്ടുകളും രമയ്ക്ക് പോയി.



അഴിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഒഴിച്ച് മറ്റൊരിടത്തുനിന്നും ജെഡിഎസിന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്നും ജൂലൈയില്‍ തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റി എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എ.വിജയരാഘവനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനനും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത് വോട്ടുചോര്‍ച്ച ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് എല്‍ജെഡിയും സ്ഥാനാര്‍ഥിയും പലതവണ സിപിഎമ്മിനോടും എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനറോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary : LJD expresses dissatisfaction over CPM stand in vote loss in Vadakara constituency