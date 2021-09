ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യ റെക്കോര്‍ഡ് കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ നടത്തിയപ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പനി പിടിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പരിഹാസം. കേരളം വൈകാതെ 100 ശതമാനം വാക്സീന്‍ വിതരണത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ഗോവയിൽനിന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ വെർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിലായിരുന്നു പരാമർശം.

‘വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യ റെക്കോർ‌ഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച അന്ന് രാത്രി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പനി ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യ അനുഭവമാണ്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും യുക്തിയുണ്ടോ?’– കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ഡോക്ടറോട് മോദി പരിഹാസരൂപേണ ചോദിച്ചു.



ജന്മദിനങ്ങള്‍ പലത് കടന്നുപോയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതു വിശേഷപ്പെട്ട ദിനമായിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രയത്നത്തിന്‍റെ ഫലമാണിത്. കേരളത്തില്‍ അടക്കം 100 ശതമാനം വാക്സീന്‍ വിതരണം വൈകാതെ പൂര്‍ത്തിയാകും. ടൂറിസം മേഖല താമസിയാതെ പൂര്‍ണമായും തുറന്നു കൊടുക്കണം. രോഗബാധ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈറസിനെ നിസാരമായി കാണരുത്. റെക്കോര്‍ഡ് വാക്സിനേഷക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദം അനാവശ്യമാണ്– മോദി പറഞ്ഞു.

മോദിയുടെ ജന്മദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച 2.5 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീനാണ് ഇന്ത്യ വിതരണം ചെയ്തത്. ഒറ്റ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാക്സീന്‍ നല്‍കുന്ന രാജ്യമെന്ന നേട്ടം ഇതോടെ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ചൈന ജൂണ്‍ 24ന് 2.47 കോടി വാക്സീന്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കാത്ത നേട്ടമാണിതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

