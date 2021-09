സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൽ തീരുമാനം ഉടൻ; പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ അടുത്തയാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉടന്‍ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എ.പി.എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിക്കും.



അന്തിമ തീരുമാനം കോവിഡ് അവലോകന സമിതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് കൈക്കോള്ളേണ്ടത്. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിള്‍ ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സ്കൂളുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സ്കൂള്‍ ബസുകളുടെ സര്‍വീസും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജോലികളും അധ്യാപക രക്ഷാകര്‍തൃസമിതിയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ബിരുദ, പിജി അവസാന വർഷ ക്ലാസുകളാണ് നേരിട്ടു നടത്തുക. പിജി ക്ലാസുകളിൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും എത്തണം. ബിരുദ ക്ലാസുകൾ പകുതി വിദ്യാർഥികളെ വീതം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ സ്ഥലം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടു ബാച്ചുകളായി ദിവസേനയോ നടത്താം.



