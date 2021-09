‘ദഹിപ്പിക്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ മൂക്കിൽനിന്ന് പുഴു; തലേന്ന് 6000 രൂപയുടെ മരുന്ന് വാങ്ങി’

കൊച്ചി ∙ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് രോഗിയെ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലൂടെയും മറ്റും പുഴുക്കൾ വന്ന സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കൾ. മരിച്ചതിന്റെ തലേദിവസവും രോഗിക്കായി 6000 രൂപയുടെ കുത്തിവയ്പ് മരുന്നും രണ്ടു നാപ്കിനുകളും നൽകിയതായി മകൻ അനിലിന്റെ ഭാര്യ രണ്യ അനിൽ പറഞ്ഞു.

14ന് രാത്രി 12.10നു മരിച്ചു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെതന്നെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽനിന്നു പൊതിഞ്ഞു നൽകി. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടുമണിയോടെ സംസ്കാരവും നടത്തി. മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ മൂക്കിൽനിന്നും മറ്റും പുഴുക്കൾ പുറത്തു ചാടിയത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതായാണ് ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും പട്ടികജാതി വകുപ്പിനും നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

മൃതദേഹം കണ്ടാൽ മരിച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. സംസ്കരിക്കും മുൻപ് എടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ പുഴുവിനെ കാണാമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതനായി മരിച്ച പെരുമ്പാവൂർ കൊമ്പനാട് കയ്യാലക്കുടി വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുമോന്റെ (85) ബന്ധുക്കളാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കുഞ്ഞുമോൻ മരിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞതു വിശ്വസിച്ചാണ് വില കൂടിയ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങി നൽകിയത്. മരണവിവരം ബോധപൂർവം മറച്ചു വച്ചതാകാം. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണം വേണം– മകൻ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ബാധിതനായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞുമോനെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ ആറിനാണ് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കു മാറ്റുന്നത്. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ തയാറായിട്ടില്ല.

