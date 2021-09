തൊടുപുഴ ∙ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് നേതാക്കളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുന്നതിനിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.ജെ.ജോസഫിനും സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ അടിതെറ്റി. തൊടുപുഴ നഗരസഭയില്‍ പി.ജെ.ജോസഫിന് തിരിച്ചടിയായി കൗണ്‍സിലര്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു. കല്ലുമാരി പതിനൊന്നാം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ മാത്യു ജോസഫാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് സിപിഎമ്മില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

മാത്യു ജോസഫിന്റെ മുന്നണിമാറ്റം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് അറിയിച്ചു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മുനിസിപ്പല്‍ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ മാത്യു ജോസഫിന്റെയും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും മുന്നണിമാറ്റം നഗരസഭയില്‍ വന്‍ തിരിച്ചടിയാണ്. ജോസഫിന് ആകെ കിട്ടിയ രണ്ട് സീറ്റുകളിലൊന്നാണ് കൊഴിഞ്ഞത്.

എൽഡിഎഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ കരുക്കൾ നീക്കുന്നതിനിടെയാണ് യു‍ഡിഎഫിന് ലഭിച്ച ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്തുള്ള അടി. 35 അംഗങ്ങളുള്ള നഗരസഭയില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന്റെ അംഗബലം 15 ആയി. യുഡിഎഫിനും 12 ഉം ബിജെപിക്ക് എട്ടുമാണ് സീറ്റ്. വാര്‍ഡിലെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വികസനവും മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് പാര്‍ട്ടി വിട്ടതെന്നാണ് മാത്യു ജോസഫിന്റെ വിശദീകരണം.

കൗണ്‍സിലര്‍ക്കെതിരെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണത്തിന്, നിയമം ബാധകമാവില്ലെന്നാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ മറുപടി. കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതിരുന്ന എൽ‍ഡിഎഫ്, കോൺഗ്രസ് വിമതനെയും യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രയെയും അടര്‍ത്തിയെടുത്താണു തൊടുപുഴയിൽ ഭരണം പിടിച്ചത്.



