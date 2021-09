മാസങ്ങൾ പുകഞ്ഞ പടലപിണക്കം ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിയെന്ന പൊട്ടിത്തെറിയിൽ. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ‌ിൽ രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ നീറിയ ഭിന്നതയാണ് ശനിയാഴ്ച, മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്ങിന്റെ രാജിയിൽ കലാശിച്ചത്. രാജിവച്ച ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദറിന്റെ നാടകീയ നീക്കം കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളെ ഒരുപോലെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. രാവിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മടങ്ങിയ അമരീന്ദർ വൈകിട്ട് 4.30ന് രാജ്ഭവനിലെത്തി രാജിക്കത്ത് നൽകിയതോടെ ‘ക്യാപ്റ്റന്റെ’യും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെയും തുടർനീക്കങ്ങളും നിർണായക വഴിത്തിരിവിലായി.

∙ അവഹേളനം വേണ്ട; ഉറപ്പിച്ച് അമരിന്ദർ

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അമരിന്ദറിനെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 50 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ഹൈക്കമാൻഡിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ചേരാൻ എഐസിസി അനുവാദം നൽകിയതാണ് അമരീന്ദറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

ഈ യോഗത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ‍് നിരീക്ഷകരായി മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അജയ് മാക്കൻ, ഹരീഷ് ചൗധരി എന്നിവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും അറിയാതെയായിരുന്നു ഈ നടപടി. പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ ഹരീഷ് റാവത്താണ് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5ന് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇതാണ് യോഗത്തിനു മുൻപു തന്നെ രാജിസമർപ്പിക്കാൻ അമരിന്ദറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

രാജികത്ത് നൽകിയതിനു പിന്നാലെ അവഹേളനം വേണ്ടെന്നും അപമാനം ഇനിയും സഹിക്കാനാവില്ലെന്നും ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ മുന്നിലുണ്ടെന്നുമുള്ള അമരീന്ദറിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ മാസങ്ങൾ മാത്രമകലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും തിരികൊളുത്തി. 117 സീറ്റുള്ള പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിൽ 80 സീറ്റാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്.

∙ ക്യാപ്റ്റന് പിഴച്ചതെവിടെ?

2017 മാർച്ചിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പ‍ഞ്ചാബിൽ അധികാരത്തിലേറിയ ക്യാപ്റ്റനാണ് ‘ഇന്നിങ്സ്’ തികയ്ക്കും മുൻപേ രാജിവച്ചു മാറിയത്. അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും തൊഴിലില്ലായ്മയും ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങിയ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘ക്യാപ്റ്റനെ’ വോട്ടർമാർ രക്ഷകനെയെന്നപോലെയാണ് കണ്ടത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഏറ്റവുമടുപ്പമുള്ള മന്ത്രിക്കെതിരെ തന്നെ ആദ്യ വർഷം അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നത് നേരിയ തിരിച്ചടിയായി.

അമരിന്ദർ സിങ്ങും നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവും

ആരോപണപ്രത്യാരോപണ ശരങ്ങളിൽ ഭരണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെ പഞ്ചാബിലെ ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിച്ഛായ മെല്ലെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് ബിജെപി ക്യാംപിൽനിന്ന് 2017 ൽ കൂറുമാറിയെത്തിയ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ വരവ് ആക്കം കൂട്ടിയതോടെയാണ് ക്യാപ്റ്റന് അടിപതറിയത്. 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ തുടങ്ങിയ അമരിന്ദർ– നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു പോര് പിന്നിട്ട മാസങ്ങളിൽ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിലെ തീയാളിക്കത്തിച്ചു.

∙ വിനയായത് ഏകാധിപത്യ ശൈലി

പഞ്ചാബിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തോടെ അധികാരമേറിയ കോൺഗ്രസിന് രാജ്യത്ത് മറ്റ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ നിർണായക നീക്കങ്ങളിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനായി ചെവിയോർത്തപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ അമരിന്ദറായിരുന്നു. ‘അമരിന്ദറിന്റെ സ്വന്തം റിപബ്ലിക്’ എന്നുപോലും ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഇടനാഴികൾ പഞ്ചാബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച നാളുകൾ.

2015ൽ പ‍ഞ്ചാബ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നിയമിച്ച പ്രതാപ് സിങ് ബജ്‌വയെപ്പോലും മാറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചു. ആദ്യവട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വേളയിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെപോലും അറിയിക്കാതെ സത്‌ലജ് യമുന ലിങ്ക് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻമാറാൻ അമരിന്ദർ എടുത്ത തീരുമാനം സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അപ്രീതിക്കും ഇടയാക്കി. ഇതേത്തുടർന്ന് ഏറെ നാൾ അമരിന്ദറുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം പോലും സോണിയ ഒഴിവാക്കി.

ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ, പഞ്ചാബ് പിസിസി പ്രസിഡന്റായി നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ നിയമിച്ച് താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നടപ്പായിരുന്നെങ്കിലും നീരസം പുകയുക തന്നെയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര നേതാക്കൾ സിദ്ദുവിന്റെ നീക്കങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാതെ നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ ക്യാപ്റ്റന് കടിഞ്ഞാൺ വീണു. അതാണിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നതും.

∙ ജനപ്രീതി ഇടിഞ്ഞതും തിരിച്ചടി

അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമരിന്ദർ തന്നെ നയിക്കുമെന്ന് എഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ഇടിഞ്ഞെന്ന റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടിക്കു ലഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തു പാർട്ടി നടത്തിയ സർവേയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. ഇതോടെ അമരിന്ദറിനെ മുന്നിൽനിർത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമായി.

സിഖ് മതഗ്രന്ഥം നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതും ലഹരിമരുന്നു കടത്തു തടയാത്തതും അമരിന്ദറിന്റെ ജനപ്രീതി ഇടിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്പതോളം എംഎൽഎമാരും സിദ്ദുവിനോട് അടുപ്പമുള്ള ചില മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിനു കത്തയക്കുന്നത്

ഇതോടെ നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ചേരാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു. എഐസിസി നിരീക്ഷകരായി മുതിർന്ന നേതാക്കളെ സംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ചണ്ഡിഗഡ് വിമാനത്താവളത്തിൽ സിദ്ദുവും സംഘവും എത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി. ഹൈക്കമാൻ‍ഡ് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചെന്നു വ്യക്തമായ അമരിന്ദർ, സോണിയയെ കണ്ട് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ രാജിവച്ചു.

∙ അമരിന്ദറിന് പകരം സിദ്ദു?

അമരിന്ദർ സിങ്ങിനു പകരക്കാരനായി നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനു താൽപര്യം. ഭൂരിപക്ഷം എംഎൽഎമാർ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമല്ല.

അമരിന്ദർ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന സിദ്ദു, 2019 ജൂലൈയിലാണ് രാജിവച്ചത്. ജൂണിലെ മന്ത്രിസഭാ അഴിച്ചുപണിയിൽ സിദ്ദുവിൽനിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് എടുത്തുമാറ്റി പകരം വൈദ്യുതി, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ വകുപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെ പുതിയ വകുപ്പുകൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ സിദ്ദു രാജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിനുശേഷമാണ് അമരിന്ദർ–സിദ്ദു ‘ശീതയുദ്ധം’ സജീവമായതും. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ പാർട്ടിവിടുമെന്ന സൂചന നൽകിയ സിദ്ദുവിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകി അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സിദ്ദു അതു നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ അമരിന്ദർ ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നു. ഹൈക്കമാൻഡ് നീക്കം സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ പിളർപ്പിനു വഴിവയ്ക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ അമരിന്ദർ സോണിയയ്ക്ക് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു.

സോണിയയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പഞ്ചാബിലെത്തിയ ഹരീഷ് റാവത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഒടുവിൽ അമരിന്ദർ വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. പിസിസി പ്രസി‍‍ഡന്റായി സിദ്ദു ചുമതലയേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അമരിന്ദർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചാബിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി താനും സിദ്ദുവും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഉൾപ്പാർട്ടി പോര് അണിയറയിൽ പിന്നെയും മുറുകി.

നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു

∙ സിദ്ദുവിനെതിരെ അമരിന്ദർ

രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സിദ്ദുവിനെതിരായ നിലപാട് ഉറപ്പിച്ച് അമരിന്ദർ രംഗത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. പഞ്ചാബിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സിദ്ദുവിനെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘‘പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനുമായും പാക്ക് സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‌വയുമായും സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നയാളെ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കും’’ എന്ന് ദേശസ്നേഹം മുനയാക്കിയ ഒളിയമ്പും അഭിമുഖത്തിൽ സിദ്ദുവിനെതിരെ അമരിന്ദർ തൊടുത്തു. ‘‘എന്റെ സർക്കാരിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരനായിരുന്നു സിദ്ദു, ഒരു വകുപ്പു പോലും നന്നായി നോക്കാനാകാത്തയാൾ. ഏഴു മാസത്തോളം ഫയലുകൾ നേരെ നീക്കാനാകാത്തയാൾ.’’ – അമരിന്ദർ തുറന്നടിച്ചു.

അതേസമയം, സിഖ് നേതാവിനു പകരം ഒരു ഹിന്ദു നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിൽ ആലോചനയുണ്ട്. മുൻ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ ഝാക്കറിന്റെ പേരാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണനയിൽ. എംഎൽഎ അല്ലെങ്കിലും ഉന്നതനേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഝാക്കറിനുള്ളത്. പാര്‍ട്ടി മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പ്രതാപ് സിങ് ബജ്‌വ, മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബിയാന്ത് സിങ്ങിന്റെ കൊച്ചുമകനും എംപിയുമായ രവ്‌നീത് സിങ് ബിട്ടു എന്നിവരും പേരുകളും ഉയരുന്നു.

English Summary: Turmoil in Punjab Congress; Who will be the Next CM of State