സിദ്ദുവിനെതിരെ അമരിന്ദറിന്റെ ആരോപണം; ‘കോൺഗ്രസ് മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തിന്?’

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെതിരെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദർ സിങ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ.



‘വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണു സിദ്ദുവിനെതിരെ അമരിന്ദർ ഉന്നയിച്ചത്. ദേശദ്രോഹി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച‌ശേഷം സിദ്ദു പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കുകയും സൈനിക തലവനെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം രാജ്യം അറിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമരിന്ദർ ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു’- ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരോടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം. ഇതൊരു വലിയ ആരോപണമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിശബ്ദരാകുന്നു? ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. സിദ്ദുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് അന്വേഷിക്കുമോ?– അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

സിദ്ദു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാണെങ്കിൽ താൻ എതിർക്കുമെന്ന് രാജിവച്ചശേഷം അമരിന്ദർ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിദ്ദു ദേശവിരുദ്ധനാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും അമരിന്ദർ ആരോപിച്ചു. പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ, കരസേനാ മേധാവി ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‌വ എന്നിവരെ പുകഴ്ത്തികൊണ്ട് കർതാർപുരിൽ സിദ്ദു നടത്തിയ പ്രസംഗം വിവാദമായിരുന്നു.

