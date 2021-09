പഞ്ചാബിനെ നയിക്കാൻ ചരൺജിത് സിങ് ചന്നി; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രി

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ ദലിത് സിഖ് നേതാവും അമരിന്ദർ സിങ് മന്ത്രിസഭയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുമുണ്ടായിരുന്ന ചരൺജിത് സിങ് ചന്നി (58) പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ജയിൽ, സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന സുഖ്ജിന്ദർ സിങ് രൺധാവയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ രംഗത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കി.

ഗവർണർ ബല്‍വരിലാൽ പുരോഹിതിനെ സന്ദർശിച്ച ചരൺജിത് സിങ്, മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ഗവർണർ അനുമതി നൽകി. ചരൺജിത്തിനെ നിയമസഭാ കക്ഷിനേതാവായി ഐകകണ്ഠ്യേന തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഹരീഷ് റാവത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനുള്ള എതിർപ്പാണ് രൺധാവയ്ക്കു പകരം ചരൺജിത്തിലേക്കെത്താൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

അടുത്ത വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, പഞ്ചാബിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 33 ശതമാനത്തോളം പേർ ദലിതരെന്നതു കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ചന്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ചരൺജിത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളറിയിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദര്‍ സിങ്, പഞ്ചാബിനെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ താൻ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും പിന്തുണച്ച എല്ലാ എംഎൽഎമാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും സുഖ്ജിന്ദർ സിങ് രൺധാവ പ്രതികരിച്ചു. ചാംകൗർ സാഹിബ് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മൂന്ന് തവണ ചരൺജിത്ത് എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2015– 16 കാലഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു.

2018ൽ വനിതാ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് മോശം സന്ദേശം അയച്ചെന്ന മീടു കേസ് നിലവിലുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥ പക്ഷേ, പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. കേസ് പരിഹരിച്ചതായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം മേയിൽ പഞ്ചാബ് വനിതാ കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയച്ചതോടെ കേസ് പുനഃരാരംഭിച്ചു.

