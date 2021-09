ഡ്രോൺ പതിക്കുക ജനവാസ മേഖലയിലെന്ന് സിഐഎ മുന്നറിയിപ്പ്; എന്നിട്ടും പിന്മാറിയില്ല

വാഷിങ്ടൻ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിനു ലക്ഷ്യമിട്ട സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളടക്കം സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് സിഐഎ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഐഎസ് ഭീകരരെ ലക്ഷ്യംവച്ചാണ് യുഎസ് ഹെൽഫെയർ മിസൈൽ കാബൂൾ വിമാനത്താവള പരിസരം ലക്ഷ്യമാക്കി അയച്ചത്. എന്നാൽ ഡ്രോൺ പതിച്ചത് ജനവാസ മേഖലയിലാണെന്നും കുട്ടികളടക്കം 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഡ്രോൺ പതിക്കുന്നത് കുട്ടികളടക്കം താമസിക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയാണെന്ന് ആക്രമണത്തിന് നിമിഷങ്ങൾ മുൻ‌പ് സിഐഎ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് ഐഎസ് ഭീകരരെ ലക്ഷ്യമിട്ടു യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത്. നീണ്ട നേരത്തേ നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.

എന്നാൽ ഐഎസ് തീവ്രവാദിയാണെന്നു കരുതി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനെയും ഒൻപതംഗ കുടുംബത്തെയുമാണു വധിച്ചത്. ഇതിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് യുഎസ് സമ്മതിക്കുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ‘അതൊരു തെറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കമാൻഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആക്രമണത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു’– യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ കമാൻഡർ ജനറൽ ഫ്രാങ്ക് മക്കെൻസി രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

കലിഫോര്‍ണിയ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ന്യൂട്രിഷന്‍ ആന്‍ഡ് എജ്യുക്കേഷന്‍ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സെമാരി അഹ്മദും ഒൻപതംഗ കുടുംബവുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു നാട്ടുകാർ മരിച്ചെന്നാണ് ആദ്യം യുഎസ് വിശദീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു,



സെമാരിയുടെ കാറിനെ ദിവസം മുഴുവന്‍ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് എംക്യു-9 റീപ്പര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് യുഎസ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കാബൂളില്‍ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന്, ആ ദിവസം സെമാരി പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ച വിവരം ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ വീടുകളില്‍ എത്തിച്ച ശേഷം വൈകിട്ട് 4.50ന് വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപത്തുള്ള വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ഡ്രോണില്‍നിന്ന് ഹെല്‍ഫയര്‍ മിസൈല്‍ അദ്ദേഹത്തിനു നേരെ തൊടുത്തതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സെമാരി വന്നതറിഞ്ഞ് കാറിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിയ ഏഴ് കുട്ടികള്‍ അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



ആക്രമണത്തിനു ശേഷം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു എന്ന ന്യായീകരണമാണ് യുഎസ് സൈന്യം നല്‍കുന്നത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാം സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ യാതൊരു തെളിവുകളും സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവിടെ പരിശോധിച്ച ടൈംസ് സംഘം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

English Summary : CIA warned of children around target seconds before US drone strike in Kabul