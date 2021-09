ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഡൽഹി–മുംബൈ എക്സ്​പ്രസ് വേ 2023 ഓടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ടോൾ ഇനത്തിൽ മാസം 1000– 1500 കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. നിലവിൽ 40,000 കോടി രൂപയാണ് വാർഷിക ടോൾ വരുമാനം. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി (എൻഎച്ച്എഐ) ഇത് 1.40 ലക്ഷം കോടി രൂപയാക്കി മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘ഭാരത്‌മാല പരിയോജന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്​പ്രസ് ഹൈവേ നിർമിക്കുന്നത്. രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള എട്ടുവരി എക്സ്​പ്രസ് ഹൈവേയാണിത്. 2023ഓടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, പ്രതിമാസം 1000-1500 കോടി രൂപ ടോൾ വരുമാനം ലഭിക്കും. ഡൽഹിയിൽനിന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായ മുംബൈയിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം 24 മണിക്കൂറിൽനിന്ന് ഏകദേശം 12 മണിക്കൂറായി കുറയും. എൻഎച്ച്എഐ കടക്കെണിയിലായിരുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ അത് ഒരിക്കലും കടക്കെണിയിലാകില്ല. ഇത് ഒരു സ്വർണഖനിയാണ്, ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ട്’– ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഗതാഗതം, ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി, എൻഎച്ച്എഐയുടെ കടബാധ്യതയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രാജ്യസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വരുമാനം വർധിച്ചതായി കണക്കുകൾ സഹിതം ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി.

