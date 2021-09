കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പരിശോധന; ഫോണുകളും ലഹരി ഉൽപന്നങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു

കണ്ണൂർ∙ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ മൊബൈൽ ഫോണുകളും, കത്തികളും, പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് റോമിയോ ജോണിന്റെ നേതൃത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. രണ്ടു മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍, മൂന്നു പവർ ബാങ്കുകൾ, അഞ്ചു ചാർജറുകൾ, ബാറ്ററികൾ, ഇയര്‍ഫോണുകള്‍ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു.

ഫോണുകളിൽ സിം കാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പത്താം ബ്ലോക്കിലും രണ്ടാം ബ്ലോക്കിലും മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഫോണുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം, വിയ്യൂർ ജയിലിൽ അടക്കം ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയിൽ ഡിജിപിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ജയിലുകളില്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍നിന്നു മുന്‍പും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

