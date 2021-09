യോഗിയെ അട്ടിമറിച്ച് യുപി പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്; പ്രിയങ്ക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി?

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ആയേക്കുമെന്ന് സൂചന. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സല്‍മാന്‍ ഖുര്‍ഷിദ് നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതുറന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകണോ എന്നതില്‍ പ്രിയങ്ക സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു സല്‍മാന്‍ ഖുര്‍ഷിദിന്റെ പ്രതികരണം. പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നത്. പ്രിയങ്കതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി വന്നാൽ അതു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

അടുത്ത വർഷമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2017ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗംഭീര വിജയം നേടിയാണ് ബിജെപി അധികാരത്തിലേറിയത്. 403 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 312 ഉം ബിജെപി തൂത്തുവാരി. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി 47, ബിഎസ്പി 19 എന്നിങ്ങനെ സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് 7 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി.

