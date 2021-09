മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനില്ലെന്ന് അംബിക സോണി; ക്യാപ്റ്റനു പകരം ആര്? തലപുകച്ച് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ പഞ്ചാബിൽ അമരിന്ദർ സിങ്ങിന്റെ പിൻഗാമിയെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമോ നാളെയോ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ അമരിന്ദറിന്റെ പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. സുനില്‍ ഝാക്കര്‍, വിജയ് ഇന്ദര്‍ സിംഗ്‌ല, അംബിക സോണി, കുല്‍ജിത്ത് സിങ് നാഗ്ര എന്നിവരാണ് പരിഗണനയില്‍. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാവായ അംബികാ സോണിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനു താൽപര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അംബികാ സോണി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിരസിച്ചതായാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

പിസിസി അധ്യക്ഷനായ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയാല്‍ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ അമരിന്ദര്‍ സിങ്ങിന്റെ നിലപാട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആറുമാസം ശേഷിക്കെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ജനകീയ മുഖത്തെയാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തേടുന്നത്. മുന്‍ പിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സുനില്‍ ഝാക്കറിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. സമുദായ സമവാക്യം സുനില്‍ ഝാക്കറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അനുകൂല ഘടകമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഹിന്ദുവും പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജാട്ട്–സിഖ് സമുദായംഗവും. ഈ സമവാക്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.



അപ്രതീക്ഷിത മുഖമായി ഫത്തേഗഡ് സാഹിബ് എംഎല്‍എ കുല്‍ജിത്ത് സിങ് നാഗ്രയ്‌ക്ക് നറുക്കു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. എംപിമാരായ രവനീത് സിങ് ബിട്ടു, പ്രതാപ് സിങ് ബജ്‌വ എന്നിവരും പരിഗണനയിലുണ്ട്. അമരിന്ദർ സിങ്ങിനെ അനുനയിപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ സിദ്ദുവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കില്ല. ദേശവിരുദ്ധനാണെന്ന അമരിന്ദറിന്റെ പരസ്യപ്രതികരണവും സിദ്ദുവിന് തിരിച്ചടിയാണ്.



എഐസിസി നിരീക്ഷകരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അജയ് മാക്കനും ഹരീഷ് ചൗധരിയും എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷയെ അറിയിക്കും. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിനൊപ്പം അമരിന്ദറിന്റെ നീക്കങ്ങളും മറികടക്കുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.



English Summary :Congress's Decision On Amarinder Singh's Successor Likely By Afternoon