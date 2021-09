‘സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതു കോവിഡ് വ്യാപിപ്പിക്കില്ല; വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിരുന്നു’

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കാന്‍ വിപുലമായ പദ്ധതി തയാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നത്. പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കും. സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും. ക്ലാസുകള്‍ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. അധ്യാപക സംഘടനകളുമായും ആലോചിക്കും. രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്ക അകറ്റുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതില്‍ തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചുതന്നെയാണ്. മറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം വാസ്തവവിരുദ്ധമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തീരുമാനങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നത് രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കില്ല. എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



വി. ശിവൻകുട്ടി

അതേസമയം, കുട്ടികള്‍ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കാണ് രോഗം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാറുള്ളതെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധന്‍ ഡോ.രാജീവ് ജയദേവന്‍ പറ‍ഞ്ഞു. കുട്ടികള്‍ക്ക് രോഗം വന്നാലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary : Will plan a project to tackle school re-opening, says V.Sivankutty