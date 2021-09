സൗഹൃദത്തിന് ഓണം ബംപർ; രണ്ടാം സമ്മാനം 1 കോടി അഞ്ചു പൊലീസുകാർക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ തിരുവോണം ബംപറിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചവരില്‍ കോഴിക്കോട് വടകര എസ്പി ഒാഫിസിലെ അഞ്ചു പൊലീസുകാരും. ഇവര്‍ ഒരുമിച്ചെടുത്ത ടിക്കറ്റുകളിലൊന്നിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ രണ്ടു പേര്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരും മൂന്നു പേര്‍ സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ്.



എസ്പി ഓഫിസില്‍ സ്ഥിരമായി ലോട്ടറി വില്‍പന നടത്തുന്ന കച്ചവടക്കാരനെ സഹായിക്കാന്‍ ഇവര്‍ പതിവായി ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നറുക്കെടുപ്പിന് തലേദിവസമെടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. അഞ്ചു പേർക്കും ആദ്യമായാണ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത്. സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ മേപ്പയൂര്‍ ശാഖയില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു.

ആറു ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കുക. എറണാകുളം മരട് സ്വദേശി ജയപാലനാണ് 12 കോടി രൂപയായ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

English Summary: 5 Police officers won the second prize for Thiruvonam Bumper