കാട്ടുപന്നി ശല്യം: കേന്ദ്രം മറുപടി നൽകിയോ? മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ മറച്ചുവച്ചെന്ന് ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം∙ കൃഷിക്കും മനുഷ്യജീവനും ഭീഷണിയായ കാട്ടുപന്നിയെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ക്ഷുദ്ര‍ജീ‍വിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വച്ച്, നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായി ആരോപണം. കാട്ടുപന്നി വിഷയത്തിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ കത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽനിന്നു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടി‍ല്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 6ന് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചത്. 2011 മുതൽ പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന കാട്ടു പന്നികളെ നശിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട്, ജൂലൈ 8ന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ കത്തു നൽകിയിരുന്നു.

2011 മുതൽ പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന കാട്ടു പന്നികളെ നശിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്, ജൂലൈ 8 ന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ സംസ്ഥാന വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ കത്ത്.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ കത്തു ലഭിച്ച് 28 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ, ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ, നിയമസഭയിൽ കേന്ദ്രം അയച്ച കത്തിനെ‍ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ മറച്ചുവച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 1ന് നൽകിയ ആദ്യ ശുപാർശ കേന്ദ്രം മടക്കി‍യതിനെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം ജൂൺ 17ന് വീണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശുപാർശ സമർപ്പിച്ചു. ഇതു മടക്കി‍യാണ് കേന്ദ്രം ജൂലൈ 8ന് കത്തയച്ചത്.

കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്ര ജീ‍വിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പിലെ ചിലർ ഉന്നതർ വകുപ്പു മന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച‍തായും മന്ത്രിക്ക് യഥാർഥ വസ്തുതകൾ കൈമാറി‍യില്ലെന്ന സംശയവും ഇതോടെ ബലപ്പെടുക‍യാണ്. കാട്ടുപന്നി വിഷയത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്നും വകുപ്പു മന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയെന്നും നിയമസ‍ഭയെയും ജനങ്ങളെയും മന‍ഃപൂർവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും കർഷകർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

ചോദ്യവും മന്ത്രിയുടെ മറുപടിയും

ചോദ്യം

15ാം കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ, മാത്യു കുഴൽനാടൻ, സതീഷ് കുമാർ ജോസഫ്, അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവരാണ് കാട്ടു‍പന്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്ര ജീവി‍യാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കേരളം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കേന്ദ്രം നടപടികൾ എടു‍ത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.

കാട്ടു‍പന്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടി.

വനം മന്ത്രിയുടെ മറുപടി

‘1972ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ സെക‍്ഷൻ 11 (1) (ബി) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചും കാട്ടുപന്നി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് 2020 നവംബർ ഒന്നിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ കേന്ദ്രസർക്കാർ മട‍ക്കിയിരുന്നു. 2021 ജൂൺ 17ന് വീണ്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല’.

