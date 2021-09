പട്ന ∙ ബിഹാറിൽ എല്ലാ മാസവും 21-ാം തീയതി കുടുംബാസൂത്രണ ദിനമായി ആഘോഷിക്കും. കുടുംബാസൂത്രണ മാർഗ ബോധവൽക്കരണം ഊർജിതമാക്കാനാണ് ദിനാഘോഷമെന്നു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി മംഗൾ പാണ്ഡെ അറിയിച്ചു. നവദമ്പതികളെയും പ്രസവ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാകും ബോധവൽക്കരണം.



ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിനു പുറമേ മാതൃ–ശിശു മരണ നിരക്കു കുറയ്ക്കാനും എച്ച്ഐവി വ്യാപനം കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഗർഭധാരണം ഒഴിവാക്കാനായി ദമ്പതികളെ ഏതെങ്കിലുമൊരു കുടുംബാസൂത്രണ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ശുപാർശ ചെയ്യും. കുടുംബാസൂത്രണ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷിത മാതൃത്വ പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ മാസവും ഒൻപതിനു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗർഭിണികൾക്കു കൗൺസലിങ് സൗകര്യമുണ്ടാകും. പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാനായി ജില്ലാ തലത്തിൽ തയാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായി.

English Summary: Family planning day on 21st of every month in Bihar