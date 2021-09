വനത്തിലെ മൃതദേഹം ഗാബിയുടേത്? യുവാവിനെ കാണാനില്ല, അന്വേഷണം

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ യുഎസിൽനിന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കാണാതായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം വനത്തിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. വയോമിങ്കിലെ വനത്തില്‍നിന്നാണ് ഗാബി പെറ്റിറ്റോ എന്ന 22 വയസ്സുകാരിയുടേതെന്നു സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കാണാതായ യുവതിക്കായി വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയത്. ബ്രയാൻ ലൗണ്ട്രി എന്ന യുവാവിനൊപ്പമാണ് യുവതി ക്യാംപർ വാൻ യാത്രയ്ക്കു പോയത്. ഗാബിയുടെ പ്രതിശ്രുത വരൻ കൂടിയായിരുന്നു ബ്രയാൻ‌. എന്നാൽ യുവാവ് പിന്നീടു ഫ്ലോറിഡയിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഈ സമയത്ത് ഒപ്പം ഗാബി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് ഗാബിയെ കാണാനില്ലെന്ന് യുവതിയുടെ കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. പിന്നാലെ ബ്രയാനെയും കാണാതായി.

വനത്തിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം യുവതിയുടേതാണെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാക്കി. ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കും. ജൂലൈയിലാണ് ഗാബി സുഹൃത്തിനൊപ്പം യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു യാത്ര. ഇവരുടെ യാത്രാ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ബ്രയാന്‍ വീട്ടിലെത്തിയത്. പിന്നാലെ യുവതിയുടെ കുടുംബം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു.

യാത്രയ്ക്കിടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായതായും തല്ലുകൂടിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരുടെയും വാദങ്ങൾ‍ കേട്ട ശേഷം പ്രശ്നം ഒത്തുതീർത്തു. ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു സംഭവം. പിന്നീട് യുവാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. യുവതിയുടെ തിരോധാനത്തിലെ അന്വേഷണവുമായി ഇയാൾ സഹകരിച്ചില്ല. പിന്നാലെ ഇയാളെ കാണാതായി. യുവാവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

