മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാൻ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ; ശമ്പളം പിആർഡി നേരിട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വെബ്സൈറ്റും സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സ്ഥിരമായി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് പിആർഡി നേരിട്ട് ശമ്പളം നൽകും. വകുപ്പുതല സമിതിക്കാണ് നിയമന ചുമതല. ഇതിനായി നേരത്തേ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു.



വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും സമൂഹമാധ്യമത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികൾക്കായുള്ള ജീവനക്കാരെ സിഡിറ്റ് സമർപ്പിച്ച നിർദേശം അനുസരിച്ചു ആറു മാസത്തേക്കു നിയോഗിക്കാമെന്നും പിന്നീട് പിആർഡി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കരാർ ജീവനക്കാരുടെ ടീം നിര്‍വഹിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനായിരുന്നു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചുമതല.

എന്നാൽ, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിആർഡി നേരിട്ടു നൽകുമെന്നും നിയമനം വകുപ്പുതല സമിതിയിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നും പിന്നീട് ഭേദഗതി വരുത്തി. അഡി.ഡയറക്ടർ (ജനറൽ), ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (മീഡിയ റിലേഷൻസ്), ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ (പ്രസ് റിലീസ്), ഒരു വിദഗ്ധൻ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലുള്ളത്.

English Summary: Government to appoint regular staff to manage CM's website and social media