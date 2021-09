കോവിഡ് വാക്സീന്‍ കയറ്റുമതി ഒക്ടോബറിൽ പുനഃരാരംഭിക്കും; അയൽക്കാർക്ക് മുൻഗണന

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ കയറ്റുമതി ഒക്ടോബർ മുതൽ പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ അറിയിച്ചു. ‘വാക്സീൻ മൈത്രി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കയറ്റുമതിയിൽ ആദ്യം അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളായ ഇന്ത്യ, കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തെ തുടർന്ന് ഏപ്രിലിൽ വാക്സീൻ കയറ്റുമതി നിർത്തിയിരുന്നു.



കയറ്റുമതി നിർത്തുന്നതിനുമുൻപ് നൂറോളം രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ 6.6 കോടി ഡോസുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു. ക്വാഡ് ഉച്ചക്കോടിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുഎസ് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് കയറ്റുമതി പുനഃരാരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.

ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ, യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ വാക്സീനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഉച്ചകോടിക്കായി യുഎസിലേക്ക് പോവുക.

English Summary: India To Resume Export Of Surplus Covid Vaccines, Donations Next Month