മന്ത്രിമാർ ചേരിതിരിവ് കാട്ടാൻ പാടില്ല; പരിശീലനത്തിനു തുടക്കമിട്ട്‌ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മന്ത്രിമാർ ചേരിതിരിവ് കാട്ടാൻ പാടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അധികാരത്തിൽ ഏറ്റിയവരും അതു തടയാൻ ശ്രമിച്ചവരുമുണ്ടാകും. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പക്ഷപാതവും പാടില്ല

മന്ത്രിമാരുടെ മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശിലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരെ പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു തോന്നിയാൽ സ്വീകരിക്കണം. ലൈഫ് പദ്ധതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വരെയാണു പരിശീലന ക്ലാസുകൾ.

