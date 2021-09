പുതിയ ഡെങ്കി വകഭേദമില്ല, ആശങ്ക വേണ്ട; കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ 90%: മന്ത്രി വീണ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഡെങ്കി വകഭേദമില്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഡെൻവ് 2 വൈറസ് വകഭേദം 2017ല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതാണ്. പുതിയതാണെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ കോവിഡ് സിറോ സര്‍വേ ഫലം ഉടന്‍ ലഭിക്കും. സര്‍വേ ഫലം അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്കൂള്‍ തുറക്കാനുളള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തയാറാക്കും.



സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ 90 ശതമാനമെത്തിയെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അഞ്ചു ജില്ലകളില്‍ 100 ശതമാനത്തിനടുത്താണ് വാക്സിനേഷൻ. ഞായറാഴ്ച വരെ വാക്‌സീൻ എടുക്കേണ്ട ജനസംഖ്യയുടെ 89.74 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസും (2,39,67,563), 37.29 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസും (99,60,619) നല്‍കി.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍/ ദശലക്ഷം ഉള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് (9,47,773). 45 വയസ്സില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രായമുള്ള 96 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു ഡോസും 55 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് രണ്ട് ഡോസും നല്‍കി. സെപ്റ്റംബര്‍ 12 മുതല്‍ 18 വരെ, ശരാശരി 1,96,657 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നതില്‍ 2 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ കിടക്കകളും ഒരു ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ഐസിയുവും ആവശ്യമായി വന്നു. പുതിയ കേസുകളുടെ നിരക്കില്‍ മുന്‍ ആഴ്ചയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ 23 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി.

ആശുപത്രികള്‍, ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റര്‍, ഓക്‌സിജന്‍ കിടക്കകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുന്‍ ആഴ്ചയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഈ ആഴ്ചയില്‍ യഥാക്രമം 8, 6, 4, 7 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ നിരക്കും ഗുരുതരമായ കേസുകളും കുറയുന്നുണ്ട്. ജൂണ്‍, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായവരിൽ 6 ശതമാനം പേര്‍ ഒരു ഡോസും 3.6 ശതമാനം പേർ രണ്ട് ഡോസും വാക്സീനെടുത്തു.

