റഷ്യൻ സർവകലാശാലയിൽ വെടിവയ്പ്, 8 മരണം; ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ സുരക്ഷിതർ–വിഡിയോ

പേം∙ റഷ്യയിലെ പേമിൽ സർവകലാശാലയിൽ വെടിവയ്പ്. എട്ടുപേർ മരിച്ചു. 10 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വെടിവച്ചയാളെ പിടികൂടി. സർവകലാശാലയിലെ 18 വയസ്സുള്ള വിദ്യാർഥിയാണ് വെടിവച്ചതെന്ന് റഷ്യൻ അന്വേഷണ സമിതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കറുത്ത വസ്ത്രവും ഹെൽമറ്റും ധരിച്ച് മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ തോക്കുമായി എത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചില വിദ്യാർഥികൾ ജനാലവഴി പുറത്തുചാടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു.

അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ, പ്രതിക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും അന്വേഷണ സമിതി പ്രതിനിധി വെറ്റ്‌ലാന പെട്രെങ്കോ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി തുടർച്ചയായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.

English Summary: 8 dead in shooting at Russia university, video shows students jumping out of window to escape