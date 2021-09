കൊച്ചി∙ സിവിൽ സർവീസ് സ്വപ്നം കണ്ടു കലൂർ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപം ചായ വിൽക്കുന്ന സംഗീത ചിന്നമുത്തു(23)വിനെ കാണാൻ രാവിലെ എത്തിയത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി. എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ജാഫർ മാലിക്കാണ്, പിതാവിനെ സഹായിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനുമായി ചായക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന എംകോംകാരിയെ കാണാനെത്തിയത്. മാധ്യമ വാർത്ത കണ്ടാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും പഠനത്തിന് ഏതു രീതിയിലുള്ള സഹായവും നൽകുമെന്നും കലക്ടർ വാഗ്ദാനം നൽകി.

സംഗീത പകർന്നു നൽകിയ നേരിയ എരിവുള്ള ഇഞ്ചിയും ശർക്കരയും ചേർന്ന ചായ ഊതിക്കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കലക്ടർ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സംഗീതയുടെ പിതാവ് ചിന്നമുത്തുവിനോടും അമ്മ സങ്കിലി അമ്മാളിനോടും വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കി. നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും താമസ സൗകര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു. സംഗീതയ്ക്ക് ഹെലൻ കെല്ലറുടെ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകവും സമ്മാനിച്ച ശേഷമാണു കലക്ടർ മടങ്ങിയത്.

കലക്ടർ തന്നെ കാണാനെത്തുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു സംഗീത പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കലക്ടറുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നു വിളിച്ചു രാവിലെ സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തുണ്ടാകുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിലും തന്നെ കാണാൻ നേരിട്ടെത്തിയതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിയിൽ നിന്നു ദാരിദ്ര്യം മൂലം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയ ചിന്നമുത്തുവിന്റെ മകളാണ് സംഗീത. തുണി തേയ്ക്കുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. മകൾ സ്കൂട്ടറിൽ ചായവിറ്റു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിലും സഹായിച്ചു. ഇതിനിടെ പോണേത്തുറോഡിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി ചെറിയൊരു വീടുവച്ച് അവിടെയാണ് താമസം.

എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ജാഫർ മാലിക്, സംഗീത ചിന്നമുത്തു, അമ്മ സങ്കിലി അമ്മാൾ, പിതാവ് ചിന്നമുത്തു (ചിത്രം: ആർ. അശോക്)

സംഗീത തന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നു ചെറിയൊരു ഉന്തുവണ്ടിയിലേയ്ക്കു ചായക്കച്ചവടം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയത്തിനു പിന്നിലെ റോഡിൽ രാവിലെ ആറരയ്ക്കെത്തിയാൽ എട്ടു മണി വരെ അവിടെയുണ്ടാകും. ബികോം കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ ജോലിക്കു പോയെങ്കിലും പഠനം മുടങ്ങും എന്നു വന്നതോടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു.

സംഗീത ചിന്നമുത്തു, അമ്മ സങ്കിലി അമ്മാൾ.

സ്വന്തമായി ചെയ്യാമെന്നതും രാവിലെ രണ്ടുമണിക്കൂർ ചെയ്താൽ ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കും എന്നതിനാലുമാണ് ചായക്കച്ചവടം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നു സംഗീത പറയുന്നു. വൈകാതെ തൃശൂരിലുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കു പോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സംഗീത.

