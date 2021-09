ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി: ഓപ്പറേഷന്‍ താമരയുടെ തണ്ടൊടിച്ച് ‘കൊള്ളക്കാരനായ അനന്തരവന്‍'

ബംഗാളില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ താമരയുടെ തണ്ടൊടിച്ച്, ബിജെപിക്കു പേടിസ്വപ്‌നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ അനന്തരവനായ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയെന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരന്‍. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് എംപിയുമായ ബാബുല്‍ സുപ്രിയോ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കള്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം അഭിഷേകാണ്. ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരെ മറ്റു പാര്‍ട്ടികളില്‍നിന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന ബിജെപിക്കു ബംഗാളില്‍ അതേ നാണയത്തിലാണ് അഭിഷേക് ചുട്ടമറുപടി നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒഴുക്കു പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ പെടാപ്പാടു പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം.

മമതാ ബാനര്‍ജിയെ അധികാരത്തില്‍നിന്നു പുറത്താക്കാന്‍ സുവേന്ദു അധികാരിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും വരെ കളത്തിലിറങ്ങിയെങ്കിലും അഭിഷേകിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോരിനിറങ്ങിയ തൃണമൂലിനു മുന്നില്‍ തോറ്റു പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ബിജെപിയില്‍നിന്ന് വിജയവും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അഭിഷേകും സംഘവും.

അഭിഷേകിനെ കല്‍ക്കരി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബിജെപി ‘കൊള്ളക്കാരനായ അനന്തരവന്‍’ എന്നു പരിഹസിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പക്ഷേ ബിജെപിക്കെതിരെ മമത മുന്നില്‍നിന്നു നയിച്ച പടനീക്കങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിലെ നെടുംതൂണ് അഭിഷേകായിരുന്നു. ബംഗാള്‍ പിടിക്കാനിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും തന്ത്രങ്ങൾ തകർത്തു ബിജെപിയുടെ തേരോട്ടത്തിനു തടയിട്ടതോടെ, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ മമതയ്ക്ക് ശേഷം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമായി ഈ യുവാവ്.

ഡെറിക് ഒബ്രിയെൻ, ബാബുൽ സുപ്രിയോ, അഭിഷേക് ബാനർജി

സര്‍വ സന്നാഹങ്ങളുമായി എത്തിയ ബിജെപിയെ മുട്ടുകുത്തിക്കാനായത് തൃണമൂലിനു നല്‍കുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പാര്‍ട്ടി പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് അതിനു തെളിവ്. ഇതിന് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നതാകട്ടെ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയും. അഭിഷേക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് നേരത്തേ ബിജെപി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പ് ബിജെപി ചാക്കിട്ടുപിടിച്ച എംഎല്‍എമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് പിന്നീടു തിരിച്ച് തൃണമൂലിലെത്തിയത്. മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷ പോലും ഒടുവില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തി. വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കരുത്താര്‍ജിക്കുക എന്നതാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം.



മമതയുടെ തണല്‍; താരമാക്കിയത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്



മമത ബാനര്‍ജിയുടെ തണലിലാണ് അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയുടെ വളര്‍ച്ച. മമതയുടെ പൂർണ പിന്തുണയും അഭിഷേകിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ പാര്‍ട്ടിയിലെ പല മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും അതൃപ്തരുമായിരുന്നു. മമതയുടെ വലംകൈ ആയിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരി ബിജെപി പാളയത്തിലെത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹവും അഭിഷേകുമായുള്ള മൂപ്പിളമത്തർക്കങ്ങളായിരുന്നു. അഭിഷേക് അനാവശ്യമായി ഇടപെടല്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് നേരത്തേതന്നെ സുവേന്ദുവിനു പരാതിയുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊഴൊക്കെ മമത അഭിഷേകിനൊപ്പം നിന്നു. അതു ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. സൗത്ത് 24 പര്‍ഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഡയമണ്ട് ഹാര്‍ബറില്‍നിന്നു രണ്ടു തവണ എംപിയായ അഭിഷേക് പാര്‍ട്ടിയിലും അനിഷേധ്യനായ നേതാവായിക്കഴിഞ്ഞു.



അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി

അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ബിജെപി മമതയ്‌ക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സമയം അഭിഷേകിനെതിരെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായായിരുന്നു മുന്‍പന്തിയില്‍. അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയുടെ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള കാക്ദ്വീപ് നഗരത്തില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവെ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു– ‘തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരു മുദ്രാവാക്യം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഭതിജ ബച്ചാവോ ഭതിജ കല്യാണ്‍ (മരുമകനെ രക്ഷിക്കുക. മരുമകന്റെ ക്ഷേമം). ബംഗാളിന്റെ വികസനത്തിനായി മോദിജി പണം അയച്ചെങ്കിലും ആ പണം മുഴുവന്‍ ദീദിയുടെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റിനായി ബലിയര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. പണം എവിടെപ്പോയി? അനന്തരവന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണ്ടകളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അത് ബലിയര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു’. മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളും ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചു. അതോടെ അഭിഷേകിനു വേണ്ടി പ്രതിരോധ‌‌മുയർത്തി മമത തന്നെ രംഗത്തെത്തി. അമിത് ഷായുടെ മകൻ ജയ് ഷായ്ക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയാണ് മമത തിരിച്ചടിച്ചത്.

മമതാ ബാനർജി, അഭിഷേക് ബാനർജി

രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒപ്പം നിര്‍ത്തിയത് അഭിഷേകിന്റെ പ്രത്യേക താല്‍പര്യത്തിലായിരുന്നു. യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതിനും അഭിഷേക് മുന്നില്‍നിന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തോടെ, അഭിഷേകിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവര്‍ക്കു പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു.

പിന്നാലെ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് കല്‍ക്കരി മാഫിയയുമായി ബന്ധമാരോപിച്ച് അഭിഷേകിന്റെ ഭാര്യ രുജിര ബാനര്‍ജിയുടെ പേരില്‍ സിബിഐയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍ ആരോപണം ഉയരുകയും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ പാര്‍ട്ടി പ്രതിരോധത്തിലായി.

ബംഗാളിലെ കുനുസ്‌തോറിയ, കജോറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഈസ്‌റ്റേണ്‍ കോള്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡ് ഖനികളില്‍നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ നിയമ വിരുദ്ധമായി ഖനനം നടത്തുകയും കല്‍ക്കരി കരിഞ്ചന്തയില്‍ വില്‍ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അഭിഷേകും ഭാര്യയും ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നുമാണ് കേസ.് നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൊന്നുമായി രുജിര ബാനര്‍ജിക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ രുജിരയെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു. വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോവിഡ് സാഹചര്യം മൂലം എത്തിയില്ല. സെപ്റ്റംബര്‍ ആറിന് അഭിഷേകിനെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബര്‍ 21 ന് മുന്‍പായി വീണ്ടും ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഏതന്വേഷണവും നേരിടാന്‍ തയാറാണെന്നാണ് അഭിഷേക് പറഞ്ഞത്.

അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി

‘നവംബറില്‍ പറഞ്ഞത് ഞാന്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടില്‍ എനിക്ക് 10 പൈസയുടെ പങ്കാളിത്തമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു തെളിയിക്കാനായാല്‍ എന്നെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലാം. ഏതു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും നേരിടാന്‍ ഞാന്‍ തയാറാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ട് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്ന ബിജെപി പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിക്കുകയല്ലാതെ ബിജെപിക്കു മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഭിഷേകിന്റെ തേരോട്ടം

എംബിഎ ബിരുദധാരിയായ അഭിഷേക് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സില്‍ 2014 ലാണ് ആദ്യമായി എംപിയായത്. 2019 ല്‍ വീണ്ടും എംപിയായി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് അഭിഷേക് കരുത്തു തെളിയിച്ചത്. സ്വന്തം തട്ടകമായ സൗത്ത് 24 പര്‍ഗാനാസ് ജില്ലയില്‍ 31 സീറ്റില്‍ 29 ഉം തൃണമൂല്‍ നേടി. അഭിഷേകിന് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ജില്ലയായ ജര്‍ഗ്രാമില്‍ മുഴുവന്‍ സീറ്റും നേടി. മമത കഴിഞ്ഞാല്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ മുന്നിട്ടു നിന്നത് അഭിഷേക് ആയിരുന്നു. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം അഭിഷേകിന്റെ ചിത്രവുമുണ്ടായിരുന്നു. അഭിഷേക് പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ആളുകൂടി.

അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി

അതിനിടെ, മമതയുടെ കാലിനു പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ പ്രചാരണത്തിന്റെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം അഭിഷേക് ഏറ്റെടുത്തു. 6 ദിവസത്തോളം അഭിഷേകായിരുന്നു പ്രചാരണം നയിച്ചത്. മമത ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അഭിഷേകാണ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെന്നാണ് ഒരു മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് വിലയിരുത്തിയത്. മമത ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാണ് അഭിഷേക്.

അതേസമയം, അഭിഷേകിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വലിയൊരു സംഘമുണ്ടെന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനം പാർട്ടിയിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. മുതിര്‍ന്ന പല നേതാക്കളും അഭിഷേകിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അതൃപ്തരുമാണ്. എന്നാല്‍ മമതയുടെ പൂർണ പിന്തുണ അഭിഷേകിനുള്ളതിനാല്‍ ആരും വിയോജിപ്പു പുറത്തു പറയുന്നില്ല. ആശയപരമായി അടിത്തറയില്ലാത്ത പാര്‍ട്ടിയാണ് തൃണമൂല്‍. ബംഗാളിൽ സിപിഎമ്മിനെ അധികാരത്തില്‍നിന്നു പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു തൃണമൂലിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മമതയ്ക്കുശേഷം തൃണമൂലിന്റെ ഭാവി ഭദ്രമാക്കാന്‍ അഭിഷേകിന് സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ സംശയം പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

‘ബിജെപിക്ക് മരണ ഭയം’

മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്ന, അസമില്‍ നിന്നുള്ള സുഷ്മിത ദേവിനെ തൃണമൂലില്‍ എത്തിച്ചത് വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പിടിമുറുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്. സുഷ്മിതയെ തൃണമൂലിലേക്കു സ്വീകരിച്ചത് അഭിഷേകാണ്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരവധി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും തൃണമൂലിലെത്തി. ത്രിപുരയിൽനിന്ന് മുന്‍ മന്ത്രി പ്രകാശ് ദാസ്, മുൻ എംഎല്‍എ സുബല്‍ ഭൗമിക്, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ശന്തനു സാഹ തുടങ്ങിവർ അതിലുണ്ട്.

വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പലയിടത്തും ബിജെപിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനോ മറ്റു പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കോ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. ബിജെപി തന്നെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുന്നതിന് ഇതൊരു പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തൃണമൂല്‍ രംഗത്തിറങ്ങി കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മുന്‍പും ബിജെപി ഇതര മുന്നണിക്കായി മമത ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാന്‍ ബിജെപിക്കെതിരെ ഒരൊറ്റ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തണമെന്ന് മറ്റു പാര്‍ട്ടികളോട് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പായിരുന്നില്ല.

മമത ബാനർജി, അഭിഷേക് ബാനർജി

അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലും മണിപ്പുരിലും ഓരോ എംഎല്‍എമാര്‍ മാത്രമേ തൃണമൂലിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മണിപ്പുരിലെ എംഎല്‍എ പിന്നീട് ബിജെപിയിലേക്കു പോയി. മേഘാലയയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക എംഎല്‍എ സ്വതന്ത്രനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അസമില്‍ ബംഗാളികള്‍ കൂടുതലായുള്ള ബരക് വാലിയിലാണ് തൃണമൂലിന് കാര്യമായി വേരോട്ടമുള്ളത്.

ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ത്രിപുരയില്‍ റോഡ് ഷോ നടത്താനുള്ള അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയുടെ നീക്കത്തിന് രണ്ടാം തവണയും ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ബിജെപിക്കു ‘മരണ ഭയ’മാണെന്നും താന്‍ ത്രിപുരയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് സര്‍വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് തടയുകയുമാണെന്നാണ് ഇതിനോട് അഭിഷേക് പ്രതികരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 22 ന് അനുമതിക്കായി വീണ്ടും അപേക്ഷ നല്‍കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് തൃണമൂല്‍. അനുമതി നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി വക്താവ് കുനാല്‍ ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

ത്രിപുരയില്‍ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ ബിജെപി അണികൾ ആക്രമിക്കുന്നെന്ന് തൃണമൂല്‍ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളുമുയർത്തുന്നു. ത്രിപുര ജോയിന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമനം മുഴുവനും അഴിമതിയാണെന്നും തൃണമൂല്‍ ആരോപിക്കുന്നു. നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ പാര്‍ട്ടി സംവിധാനമുണ്ടാക്കി ബിജെപിക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുകയെന്നതാണ് തൃണമൂല്‍ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

മമതയ്ക്കു പകരം യുവമുഖമായ അഭിഷേകിനെത്തന്നെ മുന്നിൽനിര്‍ത്തിയതിലും വ്യക്തമായ അജൻഡയുണ്ട്. കോവിഡ് മൂലം ജനങ്ങള്‍ വളരെ ദുരിതത്തിലാണ്. അഴിമതിയടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സർക്കാരും പ്രതിക്കൂട്ടിൽനിൽക്കെ യുവാക്കളടക്കമുള്ളവര്‍ തീര്‍ത്തും നിരാശരാണ്. ഈ അസംതൃപ്തി മുതലെടുത്തു കളം പിടിക്കാനാണ് ‘പ്രതീക്ഷയുടെ പൊന്‍വെട്ടം’ എന്ന മട്ടിൽ അഭിഷേകിനെ അവതരിപ്പിച്ചു തൃണമൂല്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബംഗാളില്‍ ബിജെപിയെ വീഴ്ത്താനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് തൃണമൂലിന്റെ കരുത്ത്. അതേസമയം, അഭിഷേകിന്റെ നീക്കങ്ങളെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നുമുണ്ട്. ബംഗാള്‍ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിമറിച്ച മമതയുടെ അനന്തരവന് വടക്കുകിഴക്കന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കറുത്ത കുതിരയാകാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാകും.

English Summary : TMC general secretary Abhishek Banerjee seems a threat to BJP in north east