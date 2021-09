‘കരുണാകരന്റെ ശൈലിയല്ല പിണറായി വിജയന്; വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പറ്റിക്കും’

കോഴിക്കോട്∙ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കെ.കരുണാകരന്റെ അതേ ശൈലിയല്ല പിണറായി വിജയന്റേതെന്നു കെപിസിസി പ്രചാരണ സമിതി ചെയർമാൻ കെ.മുരളീധരൻ. കെ.കരുണാകരൻ നേരിട്ടു കണ്ടു ചർച്ച നടത്തിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ സംഘങ്ങളെ അയച്ചു വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പറ്റിക്കും. നാടാർ സംവരണമാണ് ഇതിന് ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.



എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കെ.കരുണാകരന്റെ ശൈലിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുള്ളതെന്ന് മുരളീധരന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. കരുണാകരനു ശേഷം ആ അഭ്യാസം വഴങ്ങുന്നത് പിണറായിക്കാണെന്നും ഏതു നിലപാടും സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നയാളാണ് പിണറായിയെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞത് ഏറെ ചര്‍ച്ചയാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് ഇതില്‍ തിരുത്തുമായി മുരളീധരന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസിസിയുടെ നേതൃ ശില്‍പശാലയില്‍ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് പിണറായി വിജയനെ കെ.മുരളീധരന്‍ പുകഴ്ത്തിയത്.

രണ്ടു മതങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് അധികാരത്തിൽ തുടരാമെന്നാണോ പിണറായി വിജയന്റെ ധാരണയെന്നു കെ.മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു. രണ്ടു മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതു സർക്കാരാണ്. അതിനു പകരം തമ്മിൽ തല്ലുന്നതു കണ്ടു രസിക്കുകയാണു സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ബിജെപിക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

മോഹൻ ഭാഗവത് പോലും പറയാത്ത ഭാഷയാണു സിപിഎം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടു വിഭാഗത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കി അവരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചർച്ച നടത്താനാണു കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടില്ല. കേരളത്തിൽ മദ്യ, ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയ ഉണ്ട്; എന്നാൽ അത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനാകില്ല എന്നാണു കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം.



അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ഭായി–ഭായി ആണ്. വല്യേട്ടൻ സ്വർണം കടത്തുമ്പോൾ ചെറിയേട്ടൻ മരം കടത്തുന്നു. അതുകാണ്ടാണു പിണറായി വിജയനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാനം രാജേന്ദ്രൻ മുട്ടിൽ മരംമുറി വിവാദത്തിനു ശേഷം പിണറായിയെ പുകഴ്ത്തുന്നത്. യുഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച കോഴിക്കോട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ്ഓഫിസ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ.



English Summary: Unlike Pinarayi Karunakaran has mastered the art of balancing the interests of various communities: Muraleedharan