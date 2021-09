മാഡ്രിഡ്∙ സ്പെയിനിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കാനറി ദ്വീപിലെ ലാ പാമയിൽ അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ലാ പാമകാനറി ദ്വീപിന്റെ തെക്കുള്ള കുംബ്രെ വിയ്യ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സമീപത്തെ നാലു ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകള്‍ ഒഴിപ്പിച്ചു. അഞ്ച് ചാലുകളായി ലാവ ഒഴുകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.

ഇതില്‍ പത്തുമീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള ചാല്‍ അഗ്നിപര്‍വതത്തിനു താഴെ ഒഴുകിയെത്തി വീടുകളും കൃഷിയും നശിപ്പിച്ചു. 50 വര്‍ഷം മുന്‍പും കുംബ്രെ വിയ്യ അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു.



English Summary : Lava pours out of volcano on La Palma in Spain's Canary Islands