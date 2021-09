ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമം; തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് യുവതി, വീഡിയോ

മുംബൈ∙ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവതി തെറിച്ചുവീണു. മുംബൈയിലെ വസായ് റോഡ് റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിലാണ് സംഭവം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയ യുവതി ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ വലിഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കാൽതെന്നി ട്രെയിനിനും ട്രാക്കിനുമിടയിൽ കുടുങ്ങി.



ഉടൻ തന്നെ പരിസരത്തെ യാത്രക്കാരും റെയിൽവേ പൊലീസും ചേർന്ന് യുവതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

English Summary: Video: Woman Slips Trying To Board Moving Train, Passengers Rescue Her.