ന്യൂഡൽഹി∙ എയർ മാർഷൽ വി.ആർ.ചൗധരി വ്യോമസേനയുടെ അടുത്ത മേധാവിയാകും. എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ.കെ.എസ്.ഭദൗരിയ ഈ മാസം 30ന് വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ, വ്യോമസേനയുടെ ഉപമേധാവിയാണ് വി.ആർ. ചൗധരി. 1982 ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

English Summary: Air Marshal V R Chaudhari to be new chief of Indian Air Force