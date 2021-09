സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഉദ്ദംപുരിൽ ഇടിച്ചിറക്കി; രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ മരിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ പരിശീലന പറക്കലിനിടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ജമ്മു കശ്മീർ ഉദ്ദംപുർ ജില്ലയിലെ ശിവ്ഘർധറിൽ ഇടിച്ചിറക്കി. പരുക്കേറ്റ രണ്ടു പൈലറ്റുമാരെയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

സൈന്യം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. നഗ്രോട്ടയിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തുനിന്നാണ് രാവിലെ ഹെലികോപ്റ്റർ പുറപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽപെട്ട ഹെലികോപ്റ്റർ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട ഗ്രാമവാസികളാണ് പൈലറ്റുമാരെ പുറത്തിറക്കിയത്.

English Summary: Army helicopter crash-lands in Udhampur, both pilots succumb to injuries