യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി യുഎസ്; ഇന്ത്യൻ വാക്സീന് അംഗീകാരമുണ്ടോ?

വാഷിങ്ടൻ ∙ നവംബർ ആദ്യംമുതൽ വിദേശയാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നടപടിയുമായി യുഎസ്. ഇന്ത്യ, ചൈന, ബ്രസീൽ ഉൾപ്പെടെ 33 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കാണ് ഇളവു ലഭിക്കുക. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന, മുഴുവൻ കോവിഡ് ഡോസ് വാക്സീനും സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ വേണ്ട.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷമാദ്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കാണ് ഇതോടെ അയവ് വരുന്നത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തുന്നവരിലൂടെ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

ഏതൊക്കെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ ഒഴിവാക്കും?

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തുന്നവർ യാത്രയ്ക്കു മുൻപുതന്നെ വാക്സീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ഇവർ യുഎസിലെത്തിയശേഷം ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല. ഏതൊക്കെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കാണ് ഈ സൗകര്യമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) ആണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി.

യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ (എഫ്ഡിഎ) ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയോ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) അംഗീകാരം നൽകിയ വാക്സീന്റെ മുഴുവൻ ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ചയാളെ ആണ് വാക്സിനേറ്റഡ് വ്യക്തിയായി സിഡിസി കണക്കാക്കുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം. ഇവയിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും സിഡിസി വക്താവ് ക്രിസ്റ്റൻ നോർഡ്‌ലൻഡ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ വാക്സീനുകൾക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടോ?

ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സീനായ കോവാക്സിന് എഫ്ഡിഎ ഇതുവരെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിയ എഫ്ഡിഎ, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരവും വാക്സീന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നാംഘട്ട ട്രയലിന്റെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തതാണ് അംഗീകാരം വൈകാൻ കാരണം. അസ്ട്രാസെനക വാക്സീന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ കോവിഷീൽഡിനും എഫ്ഡിഎ അംഗീകാരമില്ല.

കുട്ടികൾക്ക് വാക്സീൻ വേണോ?

കുട്ടികൾക്ക് ഇതുവരെ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ അവരെയും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും വിവിധ എയർലൈനുകളുടെയും സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തിനുശേഷം യൂറോപ്പിൽ നയതന്ത്ര തിരിച്ചടി നേരിടുകയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും ബ്രിട്ടനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ സുരക്ഷാ കരാർ കാരണം ഫ്രാൻസുമായുള്ള യുഎസിന്റെ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

