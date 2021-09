കുതിരയുടെ ചവിട്ടിലും പട്ടാള മർദനത്തിലും പതറാത്ത വീര്യം; ആ സമരത്തിന് 100 വയസ്സ്

ഇന്നാണ് ആ ദിവസം. സെപ്റ്റംബർ 21. തിരുവനന്തപുരത്ത് 100 വർഷം മുൻപ് ഇതേ ദിവസമാണ് സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ ചോര വീണത്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തേത് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിദ്യാർഥി സമരമായിരുന്നു അത്. ഹിസ് ഹൈനസ് മഹാരാജാസ് കോളജ് എന്ന ഇന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ക്യാംപസിൽ ആയിരുന്നു പൊലീസ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഫീസ് വർധനയ്ക്ക് എതിരെ ആയിരുന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ സമരം.

കുതിരപ്പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത്. അതിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായ ആ സംഭവം കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ആർട്സ് കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറുമായ എൻ.ഗോപകുമാരൻ നായർ ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു വിവരിക്കുന്നു.

എൻ.ഗോപകുമാരൻ നായർ

100 വർഷം മുൻപ് വിദ്യാർഥികളെ സമരത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?

1921ലാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേത് എന്നു പറയാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ 26 വരെ ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള മൈതാനിയിൽ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ ആ സമ്മേളനമാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ബീജാവാപം നൽകിയതും കേരള സംസ്ഥാനമെന്ന ആശയം മലയാളികളുടെ ബോധ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടതും. ഒട്ടനവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും ഈ സമ്മേളനം കാരണമായി. ബാരിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 1921 ഏപ്രിൽ മാസം 26ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാർഥി സമ്മേളനവും നടന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് രാഷ്ട്രീയ ബോധം ആർജിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടന്നത്.

പൂർവ മാതൃകകളില്ലാതെ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു?

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ 1921ന് മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന സമരം. വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സമരമായിരുന്നു അത്. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിലെയും പ്രഥമ സംഭവം. അന്നത്തെ ദിവാൻ രാഘവയ്യ വിദ്യാർഥികളുടെ ഫീസ് 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. 1921 ഓഗസ്റ്റ് 25ന് എസ്എംവി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ് സമരം തുടങ്ങിയത്.

വഞ്ചിയൂർ കോടതി

വഞ്ചിയൂരിൽ ഇന്ന് കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമായിരുന്നു അന്നത്തെ എസ്എംവി സ്കൂൾ. തലേദിവസം തന്നെ സമരത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ അവിടെ പതിച്ചിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് വിദ്യാർഥികൾ സമരമായി ആദ്യം പോയത് സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂളിലേക്കായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെയും മോഡൽ സ്കൂളിലെയും വിദ്യാർഥികളും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. ക്രമേണ സമരം തിരുവിതാംകൂറിലെ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. വ്യാപകമായ ജനപിന്തുണ സമരത്തിന് ലഭിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സമരം അടിച്ചമർത്തണമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചത്.

വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കാൻ ഇടവരുന്ന തരത്തിലേക്ക് സംഘർഷം വളർന്നത് എങ്ങനെ?

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ എന്ന വിദ്യാർഥിയെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങി. ഇവർക്കു നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. ഇതിനോടൊപ്പമാണ് പാങ്ങോട് മിലിട്ടറി ക്യാംപിൽ നിന്നുള്ള കുതിരപ്പട്ടാളവും എത്തിയത്. അന്നത്തെ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പിറ്റ് അന്നു രാവിലെ കുതിരപ്പുറത്ത് എസ്എംവി സ്കൂളിൽ എത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് കുതിരപ്പട്ടാളത്തെക്കൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ നേരിട്ടത്.

കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ്.

കുതിരപ്പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായ മർദനമാണ് നടത്തിയത്. കുതിരയുടെ ചവിട്ടേറ്റും ലാത്തിയടിയേറ്റും നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന കൃഷ്ണാചാരി, ബാലകൃഷ്ണ വാരിയർ, രാഘവ വർമ എന്നീ അധ്യാപകർക്കും പരുക്കേറ്റു. 18 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആണ് സാരമായി പരുക്കേറ്റത്. ചികിത്സ നൽകരുതെന്ന് അധികാരികളുടെ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. രാജഗോപാലൻ എന്ന വിദ്യാർഥി മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു. രാമാനുജം എന്ന വിദ്യാർഥി കുതിരയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഛിന്നഭിന്നമായിപ്പോയതിനാൽ പുറത്തുകാണിക്കാതെ പട്ടാളം സംസ്കരിച്ചു. എസ്എംവി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി ശങ്കരപ്പിള്ളയും പരുക്കേറ്റ് മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചു.

സംഭവം അറിഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടി. അന്നു രാത്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ ക്യാംപു ചെയ്ത പട്ടാളത്തിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. പൊലീസ് മൈതാനിയിൽ അടുത്ത ദിവസം വലിയ പ്രതിഷേധ യോഗം നടക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ കിരാത നടപടിക്ക് എതിരെ പ്രസംഗിച്ചവർ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 27ന് ഫീസ് വർധന സർക്കാരിന് പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നു. വിദ്യാർഥികൾ നേടിയ വലിയ വിജയമായിരുന്നു അത്.

സമരം നയിച്ചവരെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്?

സി.കൃഷ്ണൻനായർ, എൻ.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, ജി.പി.നായർ, എൻ.പി.കുരിക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സമരം നയിച്ച വിദ്യാർഥികൾ ആയിരുന്നു. എസ്എംവി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ സി. കൃഷ്ണൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തെ 3 മാസം തടവിലിട്ടു. തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ വിട്ടുപോയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം സബർമതി ആശ്രമത്തിലെത്തി ഗാന്ധിജിയുടെ ശിഷ്യനായി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പിൽക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദമെടുക്കുകയും തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന അഭിഭാഷകനായി മാറുകയും ചെയ്തു. സജീവ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ജി.പി.നായർ ഒരു വിമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. എൻ.പി.കുരിക്കൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകനായി.

സമരം നയിച്ചവരിൽ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക മേഖലയിൽ ഉയർന്നുവന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്?

ഈ സമരം നയിച്ചവരിൽ രണ്ടുപേർ പിൽക്കാലത്ത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും രാജ്യാന്തര രംഗത്തും പ്രമുഖരായി മാറി. ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ ലോക്സഭാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളും ഡൽഹി ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത സി.കൃഷ്ണൻനായർതന്നെയാണ് ഒരാൾ. ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 4 മലയാളികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. നായർസാൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ പൂജപ്പുര സ്വദേശി മാധവൻനായർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി.

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

ജപ്പാനിൽ തുടർപഠനം നടത്തിയ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലീഗ് രൂപീകരിക്കാൻ റാഷ് ബിഹാരി ബോസിന്റെ ഒപ്പം നിന്നു. പിന്നീട് അതിന്റെ മിലിട്ടറി വിഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ആർമി (ഐഎൻഎ) രൂപീകരിക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ ജപ്പാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഐഎൻഎയുടെ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് നായർസാൻ.

സമരത്തിന് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ പിന്തുണയും പ്രതികരണങ്ങളും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?

വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ 4 കൗൺസിലർമാർ രാജിവച്ചു. ഒരു കമ്മിഷനെ വച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനോട് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടിഷ് അക്രമത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് സർദാർ കെ.എം.പണിക്കർ ഒക്ടോബർ 1ന് ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ലേഖനം എഴുതി. ‘പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ആറാടിയ ഒരു ദിവാൻജിയുടെ ഭരണത്തെ നിമിഷനേരമെങ്കിലും തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ നാം അനുവദിക്കുന്നതോർത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു’ – അദ്ദേഹം എഴുതി.

ഇന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ സമരത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രസക്തി എന്താണ്?

തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാർഥി സമരവും ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയും തമ്മിൽ ചില താരതമ്യങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം ആഴത്തിൽ പഠിച്ച പൂർണിമ ബോസിന്റെ നിരീക്ഷണം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. ജനറൽ ഡെയർ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിഷ്ഠുരമായ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന കാര്യമാണ് പൂർണിമ ബോസ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. കൊളോണിയൽ മേധാവികളുടെ പൗരുഷബോധത്തിന് (Collective Consciousness of Colonial Masculinity) ആണ് അവിടെ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടതെന്നും അതാണ് ജനറൽ ഡെയറിനെ പ്രകോപിതനാക്കിയതെന്നും പൂർണിമ പറയുന്നു.

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്മാ‌രകം. ചിത്രം: AFP

സമാനമായ ചില സംഭവങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ സമരത്തിലും കാണാം. ഓഗസ്റ്റ് 25ന് സമരം നടത്തി മോഡൽ സ്കൂളിലെത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ അന്നത്തെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററും ഇംഗ്ലിഷുകാരനുമായ ജി.എഫ്.ക്ലാർക്ക് തടഞ്ഞു. ഇതിനിടെ സമീപത്തെ റസിഡൻസിയിൽനിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിദ്യാർഥികളെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചു. പ്രകോപിതരായ കുട്ടികൾ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലാർക്കിന് പരുക്കേറ്റു. തുടർന്ന് സ്കൂളുകൾ അടച്ചു. ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 19ന് സ്കൂളുകൾ തുറന്നപ്പോഴും സമരം തുടർന്നു. ഇതിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെത്തിയ കമ്മിഷണറെ കുട്ടികൾ ഓടിച്ചുവിട്ടു. ഇങ്ങനെ അഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റതിനാലാണ് കുതിരപ്പട്ടാളത്തെ ഇറക്കി പ്രതികാരം ചെയ്തത്.

ഈ സമരം എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടവിധം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നത്?

കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ചരിത്ര-രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർഥികളും മുഖ്യധാരാ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പോലും ഈ അവിസ്മരണീയ രക്തസാക്ഷികളെ ഓർക്കുകയോ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട ചരിത്രവഴികൾ തലമുറകളിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടുക എന്ന കാര്യത്തിലാണ് വീഴ്ച വന്നത്.

ഈ കാലയളവിൽ ആണ് മലബാറിൽ ഖിലാഫത്തിന്റെ പേരിൽ മലബാർ കലാപം നടന്നത്. ആ സംഭവത്തിലേക്ക് മാധ്യമശ്രദ്ധ മാറിയതാണ് ഇതു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ ഒരു കാരണം എന്ന വാദഗതി ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവയൊന്നും തൃപ്തികരമായ ന്യായീകരണങ്ങൾ അല്ല. സമകാലിക തലമുറ, പൂർവകാല സംഭവങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയിൽ രൂപം കൊണ്ട നമ്മുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവയെ ശരിയായ ചരിത്ര കാഴ്ചപ്പാടോടെ മനസ്സിലാക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും വേണം.



സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

വിദേശ –പരദേശി വിഭാഗക്കാരുടെ ഭരണമാണ് അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയാണ് സമരത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അന്നത്തെ ദിവാൻ പരദേശി ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ഡിപിഐ ആയിരുന്ന ഹഡ്സൺ, കമ്മിഷണർ പിറ്റ്, മോഡൽ സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ക്ലാർക്ക്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റീവൺസൺ എന്നിവർ വിദേശികളും. തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ഗൂഢോദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇവർ ഫീസ് വർധന നടപ്പാക്കിയതെന്നാണ് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചത്.

അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ 80 ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾക്കും ഈ ഫീസ് വർധന താങ്ങാവുന്നതായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും തിരുവിതാംകൂറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ അവബോധം വളർത്തുന്നതിന് വിദ്യാർഥി സമരം ഇടയാക്കി. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഇത് ഇടയാക്കി. ഒരുപാട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഇതേത്തുടർന്ന് വളർന്നുവന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതും ജനാധിപത്യ കേരളത്തെ സാധ്യമാക്കിയതും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളാണ്. അതിൽ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ വിദ്യാർഥി സമരം എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗവും ചേർന്ന് അടുത്തിടെ നടത്തിയ വെബിനാറിൽ അന്നത്തെ പോരാളികളെ അനുസ്മരിക്കുകയും സമരത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രസക്തി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ചരിത്രം പഠിക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും തുടർ നടപടികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും.

English Summary: Remembering 100 Days of Kerala's First Student Agitation for Their own Rights