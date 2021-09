വാക്സീനെടുത്താൽ 200 രൂപ, പെട്രോള്‍, മുട്ട; തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ‘മെഗാ’നീക്കം

ചെന്നൈ ∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരെ ഉടൻ ആശുപത്രികളിലേക്കോ സർക്കാർ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റിയതും വാക്സിനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കിയതുമാണു തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി എം.സുബ്രഹ്മണ്യൻ. കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊതുക്വാറന്റീൻ സഹായിക്കും. മലയാളി യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താനല്ല, പൊതുആരോഗ്യസുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും ‘മനോരമ ഓൺലൈനിന്’ അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കേരളത്തിലും കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മറിച്ച് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീനെടുത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരാം. ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നു പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം പൂർണ വിജയമെന്ന് അവകാശപ്പെടാറായിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



∙ തമിഴ്നാടിന്റെ നിലവിലെ കോവിഡ് സ്ഥിതി എങ്ങനെ ?

മേയ് 7ന് ഡിഎംകെ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് 25,465 കേസുകളാണു തമിഴ്നാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തത്. മേയ് 21ന് ഇത് 36,184 കേസുകളായി. 80,000 വരെ ഉയരുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം. പക്ഷേ, കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രതിദിന കേസിന്റെ എണ്ണം 1500ലേക്കെത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ. ഇതു നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. ഇനിയും കേസുകൾ കുറയുമെന്നുതന്നെയാണു പ്രതീക്ഷ. സർക്കാരിനും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കുംമേൽ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും അവരുടെ സഹകരണവുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിനു പിന്നിൽ.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മന്ത്രി. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

കഴിഞ്ഞ മേയിൽ 730 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച് സാധ്യമായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഓക്സിജൻ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ ഒരു മരണം പോലും തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടില്ല. നിലവിൽ 1.90 ലക്ഷം കിടക്കകളാണ് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത്. ഇതിൽ 60 ശതമാനവും ഓക്സിജൻ പിന്തുണയുള്ളവയാണ്. 90,000 കിടക്കകളിൽനിന്നു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ് രണ്ടു ലക്ഷത്തിനടുത്തു കിടക്കകൾ ഒരുക്കിയത്.

∙ വാക്സീൻ വിതരണം വേഗത്തിലായോ ?

മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വെറും 63,441 പേർക്കാണ് പ്രതിദിനം വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഡിഎംകെ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ പ്രതിദിനം 2 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർക്ക് പ്രതിദിനം വാക്സീൻ നൽകാനായി. കഴിഞ്ഞ 12നു നടത്തിയ മെഗാ ക്യാംപിൽ ഒറ്റ ദിവസം 28 ലക്ഷം പേരാണ് വാക്സീനെടുത്തത്. ഇതുവരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ 4.05 കോടിയോളം പേർ വാക്സീനെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വെറും 134 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂന്നരക്കോടിയേലേറെപ്പേർ വാക്സീനെടുത്തു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗർഭിണികൾക്കു വാക്സീൻ നൽകാനും തമിഴ്നാടിനു കഴിഞ്ഞു.

തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ ക്യാമ്പ്. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധം ഇനി എങ്ങനെ..?

കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ ഫണ്ട് വാക്സീനായി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയതു വഴി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെക്കൂടി വാക്സീൻ യജ്ഞത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വാക്സീൻ വിതരണത്തിലെ വേഗത്തെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ 23 ലക്ഷം ഡോസ് അധികമായി കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു. ഈ മാസം ഒരു കോടി ഡോസിലേറെയാണു തമിഴ്നാടിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം.

തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി എം. സുബ്രഹ്മണ്യൻ. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: വിക്കിപീഡിയ

6–7 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പേരിലേക്കും വാക്സീനെത്തിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി 12 കോടിയോളം ഡോസ് വേണം. മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 6 ശതമാനം വാക്സീൻ പാഴായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കോളജുകളിലും വിദ്യാർഥികൾക്കു കോളജ് ക്യാംപസിൽതന്നെ വാക്സിനേഷനു സൗകര്യമൊരുക്കും. ആർജിത പ്രതിരോധ ശേഷി കൊണ്ടു മാത്രമല്ല വാക്സീൻ വിതരണത്തിലെ മികവുകൊണ്ടു കൂടിയാണു കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്.

ഹിറ്റായി മെഗാ വാക്സിനേഷൻ

12 മണിക്കൂർകൊണ്ട് 28 ലക്ഷം പേർക്കു വാക്സീൻ നൽകി കോവി‍ഡ് മുക്ത സംസ്ഥാനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണു തമിഴകം. മുഴുവൻ പേർക്കും വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 12ന് ഒരുക്കിയ ഒറ്റ ദിന മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിലാണ് 28 ലക്ഷത്തോളം പേർ നേരിട്ടെത്തി വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചത്. രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെയായിരുന്നു ക്യാംപ്. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ, സർക്കാരിന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി സജ്ജീകരിച്ച 10,000 ക്യാംപുകളിലേക്കു സർക്കാരിന്റെ സകല കണക്കുകൂട്ടലും തെറ്റിച്ച് ജനം ഇരച്ചെത്തി.

12 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 20 ലക്ഷം പേർക്കു വാക്സീന്‍ നൽകുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആളുകള്‍ ബാക്കിയായതിനെ തുടര്‍ന്നു രാത്രി 8.30 വരെ സമയം നീട്ടുകയും ചെയ്തു. ആകെ 40,000 ബൂത്തുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ 1600 ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു ക്യാംപുകൾ. ക്യാംപ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ 28 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ വാക്സീനെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സിനേഷൻ വിചാരിച്ചത്ര വേഗത്തിൽ നീങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മെഗാ ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വാക്‌സിനേഷൻ. ആരോഗ്യമന്ത്രി എം. സുബ്രഹ്മണ്യൻ സമീപം. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

19നു നടന്ന രണ്ടാം മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽ 18,824 ഇടത്താണ് വാക്സീൻ നൽകാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നത്. ലക്ഷ്യമിട്ടതാകട്ടെ 15 ലക്ഷം പേരെയും. എന്നാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 16,43,879 പേർ വാക്സീനെടുത്തു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം കൂടുതൽ ആളുകളെ! ഇതിൽ 10,85,097 പേർ ആദ്യ ഡോസാണെടുത്തത്. 5,58,782 പേർ രണ്ടാം ഡോസും. ലഭ്യമായ വാക്സീനുകളെല്ലാം ക്യാംപിൽ നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടു മെഗാ ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതോടെ സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഇതുവരെ വാക്സീൻ ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം മാത്രം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു. പുതിയ ഡോസ് വാക്സീനുകളും ഉടൻ തമിഴ്‌നാടിനു ലഭിക്കും.

മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, കുക്കർ...!

ബൂത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, കുക്കർ മുതലായവ സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയ കാര്യമല്ല. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോളിങ് ബൂത്തിൽ ആണെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ, എല്ലാവരും വാക്സീൻ എടുക്കുന്നതിനായി ബൂത്തുകളിൽ എത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സൗജന്യങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ് അധികൃതർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. മെഗാ വാക്സിനേഷന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ കാര്യമായ പ്രതികരണം ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സൗജന്യ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത്. പ്രഷർ കുക്കർ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, ടിഫിൻ ബോക്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നൽകി. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളും മുട്ടയും നൽകി. ജോലിക്ക് പോകാനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു പലരും വിമുഖത കാട്ടിയതോടെ കടലൂരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും 200 രൂപ വീതമാണു നൽകിയത്!



‌English Summary: How Tamil Nadu is Attaining its Covid Vaccination Target - Interview with Health Minister Ma Subramanian