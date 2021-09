കൊടി സുനി ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട്, സുഖവാസം; മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കണം: കെ.സുധാകരന്‍

കണ്ണൂർ ∙ ജയിലിൽ ടിപി വധക്കേസ് പ്രതി കൊടി സുനിയുടെ ഫോണ്‍വിളി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്‍. കൊടി സുനിയെപ്പോലുള്ളവര്‍ക്ക് ജയിലില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സുഖവാസം ഒരുക്കുന്നു. ഭരണാധികാരികളാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

കെ. സുധാകരൻ

‘ഏതു ജയിലിലാണ് സുനി താമസിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ട് അയാളാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ മെനു മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കും. അതുകൊണ്ടു ഫോൺ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും അവിടെയുണ്ട്. അത് എല്ലാ ജയിലിലും ഉണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി പറയുന്നതല്ല കാലങ്ങളായി പറയുന്നതാണ്. സുനി ജയിലിൽ കയറിയ കാലം തൊട്ട്, ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിൽ എല്ലാ സുഖസൗകര്യവും അനുഭവിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്’– സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.



English Summary : K Sudhakaran on reports that Kodi Suni use mobile phones in jail