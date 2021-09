തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുകൂല സാഹചര്യം: മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കാന്‍ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍. തിയറ്ററുകളും ഓഡിറ്റോറിയവും തുറക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്. ടിപിആര്‍ കുറയുന്നത് അനുകൂലമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.



തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗം കുറഞ്ഞപ്പോള്‍ തിയറ്ററുകള്‍ തുറന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും രൂക്ഷമായതോടെ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു.



English Summary: Kerala hope to resume screening of movies soon