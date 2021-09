ചെന്നൈ∙ മകന്റെ സ്കൂളിലെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അശ്ലീല വിഡിയോകൾ അയച്ച അച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ. ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ മകന്റെ പഠനത്തിനായുള്ള വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് അച്ഛൻ വിഡിയോകൾ അയച്ചത്.

ആറാംക്ലാസുകാരന്റെ പിതാവിന്റെ നമ്പറില്‍നിന്ന് തുടരെ തുടരെ അശ്ലീല വിഡിയോകള്‍ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മറ്റു രക്ഷിതാക്കള്‍ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരെ സമീപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ആവഡി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.



എന്നാൽ ഇത് അബദ്ധത്തില്‍ സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. ആ സമയത്ത് താന്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് വിഡിയോ അയയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുമാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



